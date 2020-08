FC Union Passail: Ungeschlagene Vorbereitung soll auf Saisonstart übertragen werden

Details Dienstag, 25. August 2020 19:48

Heute in einer Woche rollt nach einer langen Durststrecke in Österreichs Amateurligen wieder der Ball. Auch in der Unterliga Ost fiebert man schon dem Saisonbeginn entgegen. Eröffnet wird die neue Unterliga Ost Meisterschaft mit der Partie USC Bad Blumau gegen Weiz II. Motiviert für den Start sind auch die Jungs aus Passail. In der abgebrochenen Vorsaison noch auf Platz drei der Tabelle, will Union Passail wieder die ersten drei Plätze anpeilen und mit den unteren Tabellenplätzen nichts zu tun haben.

Ligaportal.at hat beim Obmann von Union Passail Robert Greimel nachgefragt, wie es derzeit in der letzten Vorbereitungsphase läuft und was man sich in der neuen Saison erwartet.

Ungeschlagene Vorbereitung

Die Mannschaft von Trainer Markus Durlacher absolvierte in der Vorbereitung auf die Saison 20/21 acht Testspiele. Fazit: Keiner der acht Tests wurde verloren und sechs davon bestritt man sogar gegen Oberligavereine. „Es war eine super Vorbereitung. Im Test gegen Krottendorf war die Leistung hervorragend“, lobte Obmann Greimel seine Schützlinge. Diesen Erfolgslauf will der FC Union Passail im ersten Meisterschaftsspiel am 29. August 2020 zu Hause gegen Pöllauberg weiterführen. In der Vorsaison wurden die Punkte bei einem 1:1 Remis geteilt.

Kader größtenteils gleichgeblieben

Beim Union Passail vertraut man auf die Jungs der Vorsaison. Dass der Vorjahresdrittplatzierte der Unterliga Ost eingespielt ist, zeigt die oben genannte ungeschlagene Vorbereitung. Obmann Robert Greimel ergänzt: „Der Kader ist größtenteils gleichgeblieben. Es gibt nur zwei Spieler, die aufgehört haben, da es neben dem Fußball noch andere wichtigere Sachen gibt (Fabian Knoll SV Gutenberg und Martin Gissing zu Mitterdorf/R.). Zudem haben wir junge Spieler aufgebaut, die nun zu uns stoßen.“

Top-3 anpeilen

Die abgebrochene Unterliga Ost Saison hätte spannender nicht sein können. Vom Drittplatzierten Union Passail bis zum Neuntplatziertem Bad Blumau lagen lediglich drei Zähler. Aber dass Passail mit den unteren Plätzen nichts zu tun haben will, bestätigt Robert Greimel mit den Worten: „Die Jungs sind motiviert. Wir wollen die Top-3 anpeilen. Aber wir stapeln lieber tiefer.“

