Greinbach will ein Wörtchen ganz vorne mitreden

Die abgelaufene Saison beendete der SV Greinbach in der Unterliga Ostauf dem dritten Tabellenplatz. Dass die Saison abgebrochen wurde, war für die Greinbacher damit wohl nicht sehr erfreulich. Für die neue Saison haben die Greinbacher aber so Einiges vor. Wir haben an dieser Stelle mit Oliver Mogg, eimem Leistungsträger der Greinbacher, gesprochen. Er hat uns verraten, wie es mit der Vorbereitung auf die neue Saison aussieht, ob er an eine komplette Saison glaubt und ob es Transfers geben wird.

LIGAPORTAL: Die vergangene Saison wurde abgebrochen – wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Oliver Mogg: "Unser Ziel ist es, guten Fußball zu spielen. Natürlich möchten wir aber auch bei der Titelentscheidung ein Wörtchen mitreden. Ich hoffe, dass uns das gelingen wird. Wir sind top-motiviert und freuen uns, dass es endlich wieder losgeht!"

LIGAPORTAL: Wie steht es um den Fitnesszustand?

Oliver Mogg: "Der allgemeine Fitnesszustand ist gut. Lauf- und Krafteinheiten ersetzen aber kein Fußballtraining. Wir müssen noch einiges investieren um zu alter Form zu gelangen. Die Richtung stimmt aber. Die Vorbereitung ist gut verlaufen. Es kann losgehen."

LIGAPORTAL: Gehst du davon aus, dass die neue Saison zu Ende gespielt wird?

Oliver Mogg: "Ich rechne zwar mit neuen Verschärfungen, aber hoffe auf eine wertbare Saison. Ich glaube, dass sich an der Situation so schnell nichts ändern wird. Die Impfzahlen steigen nur schwach. Im Spätherbst wird bestimmt wieder über Abbrüche diskutiert. Auf Sport kann und sollte aber nicht verzichtet werden, das haben wir gesehen und hoffentlich auch verstanden."

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit den Funktionären und den vielen helfenden Händen in Ihrem Klub aus? Wie tief sitzt bereits der Frust und gibt es diesbezüglich Abgänge zu verzeichnen?

Oliver Mogg: "Mir sind keine Abgänge bekannt. Unsere Funtäktionäre arbeiten hervorragend und freuen sich nun auch auf den Start der neuen Saison. Ohne die vielen helfenden Hände würde ein Verein wie Greinbach überhaupt nicht denkbar sein. Allein deswegen wäre es sehr schade, wenn wieder abgebrochen werden würde."

LIGAPORTAL: Wer wird Europameister?

Oliver Mogg:"Für mich hat sich Italien schnell als der große Favorit herausgestellt. Nachdem sie gewonnen haben, bin ich mit dem Tipp nicht so falsch gelegen. Das Finale war aber sehr spannend und hätte auch anders ausgehen können."

