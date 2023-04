SV Gutenberg gewinnt Wasserschlacht - Dechantskirchen verhaut Frühjahrs-Start!

Details Samstag, 01. April 2023 20:34

In der letzten Runde wurde der SV Gutenberg vom SV Rohrbach mit einem 0:2 in der Unterliga Ost nach Hause geschickt. Trainer Peter Reiter arbeitete in der Woche daran seine Jungs für das Spiel gegen, den in die Krise geratenen USV Dechantskirchen ,wieder aufzubauen. Die Gäste hatten die ersten beiden Rückrundenspiele verloren und dabei zehn Gegentore eingefangen. So startete man bei strömendem Regen in diese Partie.

Der Versuch Fußball zu spielen

Mit Anpfiff mühten sich beide Teams an diesem komplett verregneten Fußballabend den Ball im Spiel zu halten. Der SV Gutenberg versuchte trotz der widrigen Umstände ein Spiel über die Flügel zu entwickeln und dominierte in der Anfangsphase das Match. In der 29.Minute war es dann soweit, die Bemühungen wurden mit dem ersten Tor belohnt. Ein Freistoß flog über die Seite in den Strafraum, dort steht der aufgerückte Verteidiger Jürgen Gottlieb und es stand nach einer halben Stunde 1:0 für die Hausherren - unhaltbar bugsierte er den Ball ins lange Eck. Mit diesem Ergebnis und einer überlegenden Heimmannschaft ging man in die Kabinen.

Jetzt kam Dechantskirchen auf - die zweite Halbzeit

Die Gäste wurden nun stärker, erspielten Chancen - scheiterten jedoch zunächst an sich oder dem Heimkeeper Marcel Rössl. In der 56.Minute war es dann jedoch soweit - der junge Keeper Rössl - aus Eggersdorf in der Winterpause geholt, musste hinter sich greifen. Es stand nun 1:1 - in welche Richtung würde sich das Spiel jetzt weiterentwickeln? Da erinnerte man sich wieder an das Flankenspiel und machte mit dieser Spielvariante alles klar. In der 64.Minute brach man über rechts in die gegnerische Hälfte ein, spielte einen Stanglpass und Michael Gehring traf eiskalt zum 2:1. Nur neun Minuten später zeigte man den selben Schmäh auf der linken Seite - wieder ein Stanglpass, diesmal stand Goalgetter Lorenz Brandner goldrichtig und das Endergebnis stand fest.

Der SV Gutenberg rangiert nunmehr am elften Tabellenplatz und trifft am nächsten Samstag auf die Mannschaft aus Burgau. Dechantskirchen spielt in der nächsten Runde zuhause gegen Bad Blumau. Bei nun 13 Gegentoren im Frühjahr gibt es für Dechantskirchen nur ein Ziel: endlich zu punkten!

Stimmen zum Spiel:

Peter Reiter, Trainer SV Gutenberg:

"Es war der zweite Sieg im dritten Spiel - das zählt jetzt ! Es ist unser Ziel einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, da arbeiten wir darauf hin."

SV Gutenberg - USV Dechantskirchen

Torfolge: 1:0 (29.Gottlieb), 1:1 (56.Prenner), 2:1 (64.Gehring), 3:1 (73.Brandner)

Alpenstadion; 180 Zuseher; SR Daniel Stampfl

Liveticker Gutenberg - USV Dechantskirchen

Aufstellungen:

SV Gutenberg: Marcel Roessl, Jürgen Gottlieb, Romeo Elias Krassnigg, Fabian Bauer, Florian Hutter (K), Florian Wagner, Julian Reiter, Lorenz Brander, Michael Gehring, Elias Raith, Kilian Harrer

Ersatzspieler: Thomas Stadlhofer, Raphael Maria Ziesler, Tobias Wiener, Thomas Thier, Sebastian Bauer

Trainer: DI (FH) Peter Reiter , MBA

Dechantskirchen: Matthias Beheim, Daniel Putz (K), Andreas Kogler, Michael Kogler, Michael Fabry, Jürgen Prenner, Sebastian Höller, Patrick Oswald, Peter Jeitler, Joachim Höller, Lukas Zinggl

Ersatzspieler: Bastian-Christoph Prenner, Richard Putz, Laurenz Schabauer, Patrick Hofer, Alexander Kiricsi

Trainer: Christian Weinig

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei