Christian Deutschmann verlässt den FC Oberes Feistritztal

Details Montag, 15. Mai 2023 19:37

Für die Kenner der Szene kommt der Rücktritt des 35-jährigen Trainers sehr überraschend. Zwar kämpft man bei Oberes Feistriztal gegen den Abstieg, das Vertrauen des Vereins, der Fans und der Mannschaft in die Arbeit von Ex-Profi Christian Deutschmann war zu jeder Zeit gegeben. Man wusste, dass der Weg mit jungen Spielern aus der Region kein leichter sein wird. Der Trainer erfüllte mit seiner akribischen Arbeit in den letzten zwei Jahren die an ihn gestellten Erwartungen. Nun gab er seinen Abschied bekannt. Jetzt wird sich das Team rund um Roland Wurm um einen würdigen Nachfolger bemühen. Vorläufig übernimmt Bernd Mosbacher, bisher Trainer der zweiten Mannschaft.

Der ehemalige Bundesligaspieler von Wiener Neustadt Wacker Innsbruck und Austria Klagenfurt verlässt seinen Verein zum Saisonende. Das war der Plan, nun trennte man sich bereits am Montag frühzeitig.

Statements zu diesem Trainerabschied

Christian Deutschmann - Trainer SV Oberes Feistritztal

"Nach dem Karriereende als Spieler war ich jetzt ein Jahr in Birkfeld und dann nach der Zusammenlegung der Vereine ein Jahr Oberes Feistritztal. Ziel der Zusammenlegung war es mit ausschließlich Spielern aus der Region bzw. aus der eigenen Jugend eine ordentliche Truppe auf die Beine zu stellen.

Das ist gelungen. Leider hatten wir bis dato, auch aufgrund vieler verletzten Spieler ein schwieriges Frühjahr und befinden uns im Abstiegskampf. Trotzdem bin ich aber nach wie vor überzeugt, dass es dem Club gelingen wird die Klasse zu halten.

Ich bin sehr dankbar für die zwei Jahre und bin auch überzeugt, dass der Verein langfristig mit dem eingeschlagenen Weg erfolgreich sein wird. Es war keine leichte Entscheidung für mich, habe aber mich nun dazu entschieden eine neue Herausforderung zu suchen.

Ich bin im Moment gerade im Lehrgang der A-Lizenz."

Statement Roland Wurm - Sportlicher Leiter SV Oberes Feistritztal

„In der letzten Woche hat mich Trainer Christian Deutschmann informiert, dass er sich im Sommer einer neuen Herausforderung stellen will. Da er sich mitten in der A-Lizenz befindet, ist das der absolut logische Schritt. Ich kann nur sagen, dass es eine top professionelle Zusammenarbeit war und man sich einen solchen Trainer nur wünschen kann. Heute haben wir uns dann vorzeitig getrennt.

Es war eine Zusammenarbeit zwischen Spielern, Trainer und Vorstand, die man sich nur wünschen kann. Gegenseitiger Respekt, Spaß und Professionalität standen hier wirklich hoch im Kurs. Auch wenn wir sportlich den Erfolg noch nicht einfahren können, so ist er mit uns den eingeschlagenen Weg kompromisslos gegangen. Ich kann nur DANKE sagen und wünsche Deutschi für seine nächste Station alles Gute und viel Erfolg. In den letzten Runden wird Bernd Mosbacher das Team betreuen.“

So steht es um den Verein im Abstiegskampf

Oberes Feistritztal ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr das Schlusslicht bisher ein. Problemzone ist in dieser Saison der Angriff: Mit 25 Treffern stellen die Gastgeber den aktuell harmlosesten Angriff der Unterliga Ost. Trotzdem ist im Team ein guter Spirit und man darf der jungen Mannschaft zutrauen, dass sie noch rechtzeitig den Turnaround schaftt und in der Unterliga verbleibt. Oberes Feistritztal hat das Pech aktuell gepachtet. Es gab nämlich durchwegs Spiele, in denen man mehr Zählbares erreichen hätte können.

Als Nächstes steht für FC Oberes Feistritztal eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) tritt man in Burgau an.

Bericht Florian Kober

Foto - SV Oberes Feistritzal

