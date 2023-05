Die Unterliga Ost verspricht Spannung pur - oben und unten geht es jetzt zur Sache

Details Donnerstag, 25. Mai 2023 17:03

Die Unterliga Ost ist aktuell eine der spannendsten Ligen in der Steiermark. Drei Teams matchen sich weiterhin um den Aufstieg in die Oberliga. Drei Teams kämpfen zugleich gegen den Abstieg in die Gebietsliga. Es sind noch drei Runden zu spielen - es folgen die drei Wochen der Entscheidungen. Zusätzlich gibt es ein breites Mittelfeld mit Teams, die bereits für die nächste Saison als fester Bestandteil der Liga für die nächste Saison planen können.

Der Tabellenführer USV Hartberg/Umgebung hatte in dieser Saison viel zu feiern. Nun gilt es die Tabellenführung über die Ziellinie zu bringen.

Vorne weg, da gibt es noch den SV Ilztal. Der spielt in der Oberliga Südost und ist momentan das Schlusslicht. Sein Klassenerhalt oder Abstieg wird am Ende noch dazu beitragen, ob es Relegationsspiele gibt, oder zwei Absteiger. Lassen wir diese Spekulation außen vor.

Die Aufstiegsaspiranten

USV Hartberg / Umgebung - Sonnhofen / Rabenwald - SV Rohrbach

In der zehnten Runde gewann Hartberg im Herbst zuhause mit 4:0 gegen Großsteinbach. Seit diesem Spiel ist man Tabellenführer in der Unterliga Ost. Man verlor im Frühjahr gegen Rohrbach auswärts. Es folgte eine Heimniederlage gegen Pircha mit einem deutlichen 1:4. Sonst punktete der Tabellenprimus fleißig.

Am Wochenende kommt es zum Showdown beim USC Sonnhofen/Rabenwald. Der Tabellenzweite aus Sonnhofen ist in bester Form und holte aus den letzten fünf Spielen 13 Punkte. Dieses Spiel wird die Richtung zeigen! Dieses Aufenandertreffen wird zeigen, ob sich der Tabellenführer von einem Verfolger lösen kann, oder ob man noch weiter zusammenrückt und es noch spannender wird. Ein einziger Punkt trennt die beiden Teams aktuell.

An dritter Stelle liegt der Verfolger der beiden Topteams. Allerdings auch nur mit drei Punkten Rückstand. Der SV Rohrbach tritt am Samstag zuhause gegen Burgau an. Aus den letzten 10 Spielen holte man unglaubliche 26 Punkte. Man ist in Form und möchte definitv noch ein Wort um den Meistertitel mitsprechen.

Runde 25: Hartberg - Vorau, Weiz II - Rohrbach, Gutenberg - Sonnhofen

Runde 26: Rohrbach - Pöllauberg, Sonnhofen - Blumau, Oberes Feistritztal - Hartberg

Der Kampf gegen den Abstieg

Gross Steinbach - SC Weiz II - Oberes Feistritztal

Auch im Tabellenkeller kommt es am Freitag zu einem vorentscheidenden Spiel. Oberes Feistritztal trifft auf die Reserve aus Weiz. Der Gastgeber hat am 15.Oktober 2022 das letzte Mal ein Spiel gewonnen. Eben gegen diesen Gegner. Die Weizer Reserve holte aus den letzten fünf Spielen immerhin sieben Punkte.

Gross Steinbach empfängt den SV Gutenberg. Der Gastgeber holte zuletzt zwei Unentschieden, holte aus den letzten fünf Spielen 5 Punkte.

Runde 25: Weiz - Rohrbach , Gross Steinbach - Bad Blumau , Pöllauberg - Oberes Feistritztal

Runde 26: Gross Steinbach - Pinggau , Dechantskirchen - Weiz, Oberes Feistritztal - Hartberg

Klicken Sie hier: Tabelle der Unterliga Ost

Klicken Sie hier: Vorschau der 24.Runde

Bericht Florian Kober

Fotocredit USV Hartberg

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei