Eine Erfolgsgeschichte - 50 Jahre Fußball in Bad Blumau

Details Samstag, 05. August 2023 19:06

Bad Blumau kennen Sie vermutlich durch die berühmte Hundertwasser-Therme, eventuell aufgrund der Tomaten. Die Gemeinde steht aber auch seit nunmehr fünfzig Jahren für einen gut organisierten Fußballverein mit einem wunderschönen Stadion. Lesen Sie hier wie es zu dieser sportlichen Erfolgsgeschichte kam und wie der Verein aktuell in die neue Saison startet. Der USC Bad Blumau startet in Kürze in eine weitere Saison in der Unterliga Ost.

Trainungsauftakt zur neuen Saison Anfang Juli 2023

Die Gründung vor 50 Jahren

Es war das Jahr 1973. Man spielte in der Gemeinde an mehreren Orten schon seit einigen Jahren Fußball. Aufgrund dieses großen fußballerischen Potentials in der Gemeinde und des Enthusiasmus der Jungen für den Fußball, wurde im Jahre 1973 von Walther Ryzienski aus Lindegg und Karl Groß jun. aus Blumau die Idee geboren, einen Fußballverein zu gründen. Die erste Frage, die es zu lösen galt, war der Standort des Fußballplatzes. In jeder Ortschaft existierte ein Platz. Obwohl der Fußballplatz in Lindegg bereits fertiggestellt und kommissioniert war, fiel die Standortwahl letztlich auf Blumau.

Mit der Errichtung des Sportplatzes wurde sofort begonnen. Mit der Zeit kam jedoch auch die 1975 errichtete Sportanlage in die Jahre und es wurden immer wieder Stimmen nach umfangreichen Umbauarbeiten oder an eine Anpassung der Sportanlage an den derzeitigen Stand laut. Nach langen Überlegungen und unzähligen Diskussionen wurde beschlossen in Bad Blumau eine neue, den nationalen Anforderungen entsprechende neue Sportanlage zu errichten. Im Jahre 2009 begannen die Bauarbeiten für diese Sportanlage.

Eröffnung der neuen Sportanlage

Am 26.06.2010 wurde die neue Sportanlage mit einem großen Fest eröffnet. Seitdem ist der USC dort eine Heimmacht. Besonders bei den Derbies erlebt man immer wieder eine tolle Kulisse.

Der Verein spielte über Jahre in der 1.Klasse und erreichte 1993 die Gebietsliga. Zehn Jahre später wiederrum fand man sich in der Unterliga Süd wieder. Im Jahr 2005 stieg man in die Gebietsliga ab und das war noch nicht das Ende. Zwei Jahre später startete man dann in der 1.Klasse. Mit dem neuen Stadion folgte der Aufstieg der Oststeirer aus der Thermenregion.

Die Sportanlage des USC Blumau ist auf dem modernsten Stand

Im Jahr 2014 stieg man in die Unterliga Süd auf und verweilte dort bis vor fünf Jahren. Da wechselte man in die Unterliga Ost wo man sich als feste Größe etablierte. Das Stadion wird immer wieder von großen Vereinen für Vorbereitungsspiele genutzt. So Spielte Sturm Graz erst vor wenigen Wochen gegen Spartak Trvna in Bad Blumau.

Mit Beginn der neuen Saison ist der neue Trainer Peter Schmallegger an Board Die Mannschaft konnte praktisch gehalten werden, wobei auch ein paar neue Gesichter beim Trainingsauftakt dabei waren.

Geleitet wurde das Training vom neuen Trainer Philipp Schmallegger. Der neue Trainer ist mit 29 Jahren sehr jung und wechselte aus Ottendorf zu den Schwarz-Roten. Mit Peter Flechel, Armin Koller und Peter Flechel holte man junge Spieler zum Verein. Der 27-jährige Deni Straus wechselte aus Rein in die Thermenregion. Im Verein spielen zahlreiche Jugendmannschaften, auch gibt es bereits ein Mädchenteam in der U11. Ausblick auf die nächsten Wochen Man startet am 12.08.23 in die neue Saison in der Unterliga Ost. Das Team empfängt die Mannschaft aus Burgau. Somit hat man gleich einen großen Brocken vor sich - mithilfe der sicherlich zahlreichen Fans werden die Blumauer einen 12.Mann zur Unterstützung am Sportplatz haben. Nur fünf Tage später tritt man dan beim SVU Ilztal an. Nach diesen beiden Spielen wird das Team bereits eine erste Standortbestimmung für die kommende Saison erfahren haben. Unterliga Ost Bericht Florian Kober Bilder USC Bad Blumau

