SV Gutenberg - der dritte Trainer in dieser Saison - eine Legende übernimmt!

Details Donnerstag, 25. April 2024 18:32

Die Historie des SV Gutenberg aus dem Schöckland ist eine Erfolgsgeschichte aus über fünf Jahrzehnten. Im Jahr 1969 gründete man den Verein, später als zahlreiche, heute noch aktive Clubs. Aber man machte vieles richtig und geriet schnell auf die Überholspur. Aktuell spielt man in der Unterliga Ost - die Saison ist heuer nicht von Erfolg gekrönt und man hat die rote Laterne in der Liga inne. Man ist absoluter Abstiegsgefahr - die Gebietsliga ruft!

Legende Jürgen Gottlieb sitzt am Wochenende auf der Bank beim Spiel in Pischelsdorf - eine Herculesaufgabe!

Gottlieb übernimmt das Kommando - man braucht Punkte!

Man startete mit Peter Reiter auf der Trainerbank in die Saison, im letzten Jahr belegte man den 11. Tabellenplatz. Im Winter wechselte der Übungsleiter als Co-Trainer in die Regionalliga Mitte zum SC Weiz. Man fand in Werner Ostermann einen neuen Mann auf der Bank, dieser wechselte vor wenigen Tagen nach Feldbach. Keine leichte Situation für die Verantwortlichen beim Tabellenletzten.

Schwere Zeiten für den stolzen Verein aus der Oststeiermark

Nunmehr sitzt der bisherige Co-Trainer Jürgen Gottlieb auf der Bank des Unterligisten. Der neue Chefcoach ist seit 1996 im Verein, hat nie für einen anderen Club gespielt und über 500 Spiele für die Oststeirer absolviert. Am Wochenende startet das Engagement mit einer schweren Aufgabe: das Team läuft beim Tabellenzweiten SV Pischelsdorf auf. Zu verlieren hat man in diesem Spiel nicht viel, vielleicht schafft es die Vereinsikone genau damit Punkte zu holen.

Jürgen Gottlieb - Trainer Gutenberg

"Ich habe von Werner Ostermann in der Zeit viel gelernt - ich verstehe, dass er in Feldbach seine Ziele besser erreichen kann. Nun habe ich die Verantwortung und ich möchte am Freitag einen Punkt in Pischelsdorf holen, das wird schwer, aber man muss Ziele haben. Ich danke dem Verein für das Vertrauen und ich freue mich auf meine Aufgabe!"

Bericht Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.