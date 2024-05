Kampf der Giganten: Showdown bei Ilztal gegen Pischelsdorf - 1000 Zuschauer erwartet

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 19:44

Es sind nunmehr 24 Runden in der Unterliga Ost gespielt. Mit dem SV Gutenberg steht ein Absteiger fest - ganz oben in der Tabelle steht noch nichts fest. Lange war es ein Dreikampf um den Meistertitel, zueltzt verabschiedete sich der SV Rohrbach aus diesem und nun können nur noch der SV Pischelsdorf oder der SV Ilztal Meister werden. Am Samstag um 17:00 kommt es nun zum Showdown dieser beiden Teams.

Dies ist die unglaubliche Bilanz der beiden Kontrahenten - es geht rund am Samstag

Kampf der Giganten - diese beiden Teams haben seit Monaten nicht mehr verloren

Das Spiel findet im Stadion vom SV Ilztal statt, dort hat man zunächst nach dem Hochwasser alles wieder in Ordnung bebracht, jetzt rüstet man sich auf einen Massenansturm. Da es von Pischelsdorf aus auch nicht weit ist und es um alles geht, werden auch zahlreiche Auswärtsfans dem Spektakel beiwohnen. Sollte Pischelsdorf das Spiel gewinnen, ist die Meisterschaft entschieden.

Der SV Ilztal erwartet den Konkurrenten zum Showdown - man erwartet 1000 Zuschauer

Zur Zeit hat die Waldl Truppe mit 55 Punkten einen Punkt Vorsprung auf Ilztal. Bei jedem anderen Ergebnis wird der Meister tatsächlich in einem Fernduell in der allerletzten Runde ausgespielt. Dann reist der Gastgeber nach Grafendorf, der Gast empfängt daheim Großsteinbach. Formal ähnliche Aufgaben. Aber wer weiß, ob es dazu kommt.

In den letzten zehn Spielen gab es für die beiden Mannschaften dreißig Punkte zu vergeben, davon holte Ilztal 26, der SV Pischelsdorf alle. Dies zeigt die Übermacht der beiden Vereine in der Ostliga. Pischelsdorf verlor in der Saison insgesamt vier Spiele, Ilztal lediglich zwei. Was für eine Bilanz!

Pischelsdorf möchte die Meisterschaft klar machen - es ist angerichtet

Statements

"Auf dieses Spitzenspiel haben wir monatelang hingearbeitet und uns auf diesen Moment vorbereitet. Wir wissen um unsere Stärken und trauen uns zu den Erfolgslauf bis zum Ende der Saison fortzusetzen. Es wird ein würdiges Saisonfinale vor einer tollen Kulisse auf die wir uns richtig freuen." - Christian Waldl - Trainer Pischelsdorf

"Es war für uns eine große Aufgabe die Anlage nach dem Unwetter wieder in Ordnung zu bringen. Wir haben ein Zelt aufgebaut, es ist alles angerichtet - es wird ein wahres Endspiel. Wir freuen uns auf dieses Spiel, das ein echter Leckerbissen wird. Wenn Pischelsdorf direkt aaufsteigt, dann ist es auch verdient - aber wir werden alles geben, dass es nicht dazu kommt. Alle Spieler sind fit, das war in Vorau nicht der Fall - jetzt sind wir wieder komplett!" - Rene Pitter Obmann - SV Ilztal

"Wir erwarten tausend Zuschauer, das sagt eh alles. Meine Mannschaft ist voll motiviert, wir kennen unsere Stärken und auch die vom Gegner. Großartig, was in den letzten Tagen alles für dieses Spiel geleistet wurde. Ja, wir hätten in Vorau mehr als einen Punkt holen können, aber sie haben eine junge unf gute Truppe. Es ist unser Ziel, dass die Liga erst in der letzten Runde entschieden wird!" - Markus Bruckner - Trainer SV Ilztal.

Bericht Florian Kober

Liveticker Ilztal - Pischelsdorf

