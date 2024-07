Peter Gyepes wechselt nach Vorau - Unterligist holt Unterschiedsspieler

Details Dienstag, 09. Juli 2024 17:46

Der TuS Vorau zeigte eine tolle Leistung in der letzten Unterliga Saison. Der Verein baute zahlreiche junge Spieler in die Kampfmannschaft ein und in der Rückrunde im Frühjahr ging dieses Konzept dann voll auf und man erreichte einen 4. Tabellenrang in der Endtabelle.

Gyepes erzielte in der letzten Saison 26 Tore für Stubenberg, somit in jedem Spiel eines im Schnitt

Jedes Spiel ein Treffer - jetzt geht es eine Liga höher

Nun steht man wieder vor einem gewissen Umbruch, da einige dieser jungen Spieler natürlich Begehrlichkeiten weckten und den Verein verließen. Der Club reagierte jedoch in den letzten Wochen und holte bereits zahlreiche neue junge Kicker für das Team. Besonders erwähnenswert ist die Neuverpflichtung von Peter Gyepes. Der Angreifer ist ein echter Unterschiedsspieler und zeigte in der letzten Saison in Stubenberg seine Klasse. Insgesamt gehörte er an 15 Spieltagen dem Team der Runde in Ligaportal an.

Statement des TuS Vorau

"Wir begrüßen ganz herzlich unsere neue Nummer 10 - Gyepes Péter!

Der aktuelle Torschützenkönig der Gebietsliga Ost wechselt aus Stubenberg zu uns.

Wir wünschen dir viel Spaß sowie eine verletzungsfreie Saison!"

