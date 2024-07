SV Rohrbach muss Sommerfest um 22 Uhr beenden - Stadion für internationale Spiele liegt brach

Details Freitag, 19. Juli 2024 17:58

Der SV Rohrbach ist eine Spitzenmannschaft in der Unterliga Ost. Man verfügt über eine wunderbare Vereinsanlage, der Verein in der Oststeiermark startet in die 75. Saison. Der Club hat eine stolze Geschichte, wurde 1950 gegründet und in diesen Jahren bot man tausenden Sportlern die Möglichkeit im Verein zu spielen und sich in der Freizeit zu bewegen. Das Stadion diente in der Vergangenheit auch ÖFB Nationalmannschaften als Heimstätte.

Der SV Rohrbach als sozialer Mittelpunkt an der Lafnitz

Das Vereinsleben ist seit Jahrzehnten ausgeprägt, neben der Kampfmannschaft bildet man in der SG Lafnitztal mit dem SV Lafnitz, USV Eichberg und dem USV Grafendorf über 100 Kinder aus, bietet diesen eine sinnvolle Freizeitgestaltung und holt sie von der Spielkonsole weg auf den Sportplatz. Immer wieder veranstaltet man Feste und sorgt auch so für Unterhaltung und schöne Stunden der heimischen Bevölkerung. Früher waren dies mehrere Events jährlich - nunmehr ist auf richterlichen Beschluss eine Veranstaltung pro Jahr erlaubt.

Es gibt eine klagende Partei

Es gibt seit Jahren ein Problem mit einem Anwohner, der vor Gericht gegen diese Ruhestörung vorgeht. Am Samstag 20.07.24 feiert der Verein sein diesjähriges Sportlerfest. Man veranstaltet dabei diverse Aktivitäten für junge und ältere Besucher.

Dieses sollte bis 04:00 in der Früh stattfinden, nunmehr sieht man sich gezwungen das Fest um 22:00 zu beenden. Der Verein befürchtet eine weitere Eskalation des Streits.

Stadion für internationale Spiele

Bis der Streit vor Gericht begann, spielte die Frauen-Nationalmannschaft in diesem Stadion und auch die U17 und die U19 der Herren nutzen die großzügige Anlage. Auf dem Trainingsplatz und auf dem Kunstrasenplatz ist aufgrund eines Gerichtsurteils das Training zeitlich begrenzt - Bewerbsspiele dürfen auf dem Kunstrasen überhaupt nicht mehr ausgeführt werden. So absolvierten Feyenoord Rotterdam, U17 Frankreich - Dänemark, U20 Österreich-Mexiko, U19 Österreich-Slowakei, Panathinaikos Athen Spiele auf diesem Rasen. Dies nur ein kleiner Auszug aus der Vergangenheit des Stadions in Rohrbach.

Feste Zeiten als Vorgabe

Es dürfen keine Spiele um 19 Uhr mehr stattfinden, der Verein muss am Wochenende nachmittags spielen, da sonst der ortsübliche Lärmpegel überschritten wird. Der Rechtsstreit wird seit Jahren geführt und es ist auch kein Ende abzusehen. Das Ziel der Gemeinde ist es eine Lärmschutzwand zu bauen - bis jetzt gibt es aber für diese Idee auch noch keine von beiden Seiten akzeptierte Lösung.

Ziele des Vereins - nachzulesen auf der Homepage



"Erleben der Gemeinschaft fördern (WIR-Gedanke)

Identifikation mit dem Verein schaffen

Schaffen eines Umfeldes in dem sich jeder wohl fühlt

Beitrag zur Sozial- u. Persönlichkeitsentwicklung

Vermitteln von Verhaltensregeln wie Pünktlichkeit, Teamgeist und Fairness

Freude und Spaß am Fußball vermitteln

Kooperation mit Kindergärten und Schulen

Qualitative hochwertige und altersgerechte Ausbildung bieten

Reibungsloser Übergang zwischen den Altersklassen und heranführen an den Erwachsenenfußball bzw. Breitensport"

Fehlende Einnahmen des Vereins

Da die Kantine um 22 Uhr geschlossen werden muss und auch die internationalen Vereine als Trainingsgäste nunmehr das Stadion meiden, fehlen dem Verein wesentliche Einnahmen in seiner Planung. Die große Sportanlage kann seit fünf Jahren nicht mehr komplett genutzt werden. Sie ist eine der modernsten Heimstätten im steirischen Fußball.

Bericht Florian Kober

