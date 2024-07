Veränderungen beim SC St.Ruprecht - in der Mannschaft und in der Infrastruktur

Details Montag, 22. Juli 2024 19:04

Im Sommer 2023 erreichte der Sport Club St.Ruprecht, der in der Mitte zwischen Weiz und Gleisdorf zu Hause ist, die Aufstiegsrelegation in der Gebietsliga Ost. In dieser gewann man gegen die 2. Mannschaft vom SC Weiz und ist seitdem in der Unterliga Ost beheimatet. Man startete im Herbst unglücklich in die Saison, verlor einige Spiele, in denen durchwegs Möglichkeiten zum Punktgewinn vorhanden waren.

Die tolle Atmosphäre wird erhalten bleiben, alte Sitzbänke aus Holz weichen einer Tribüne

Neuer Trainer - sanierte und umgebaute Sportanlage

Gegen Ende der Herbstrunde kam das Team von Erfolgstrainer Gerlitz dann in Form und man sah optimistisch in die Rückrunde. Es folgte ein Paukenschlag, als der Aufstiegstrainer den Verein verließ. Man holte den jungen Stefan Fiedler auf die Bank - das Eigengewächs der Ruprechter hielt mit der Mannschaft die Klasse und rückt jetzt auf die Co-Trainer Position.

Manfred Mandl wird den Verein prägen

Der neue Trainer des Unterligisten ist nun Manfred Mandl. Der ehemalige und langjährige Landesligaspieler war in den letzten Jahren beim FC Almenland in der Oberliga als Übungsleiter beschäftigt. So kann man feststellen, dass es den Ruprechtern gelang, einen absoluten Fachmann auf die Bank zu holen. Von seinem Wissen werden die Spieler, aber auch die jungen Trainer des Vereins profitieren.

Apfelkisten Arena demnächst in neuem Gewand

Parallel dazu wird im Herbst die Sportanlage des Vereins modernisiert. Man bekommt eine überdachte Sitzplatztribüne und die Gemeinde setzt somit ein Zeichen, damit die Entwicklung der Infrastruktur mit der sportlichen Leistung mithalten kann. Der Verein startet mit vier Heimspielen in die neue Saison - zum Auftakt erwartet man Pöllauberg am 16.08.24 um 17:00.

Bericht Florian Kober

