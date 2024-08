"Wir wollen keine Fahrstuhlmannschaft sein!" - Roland Wurm aus Birkfeld im Gespräch

Details Samstag, 03. August 2024 20:10

Der FC Oberes Feistritztal aus der Oststeiermark hat in der vergangenen Saison eine beeindruckende Leistung gezeigt und ist nach dem bitteren Abstieg in der Vorsaison direkt wieder aufgestiegen. Als Meister der Gebietsliga Ost konnte der Verein einen fulminanten Abschluss der Saison 2024/25 feiern. Kurz vor Beginn der neuen Saison in der Unterliga Ost haben wir die Gelegenheit genutzt, mit Roland Wurm, dem sportlichen Leiter des Birkfelder Vereins, über die Erfolge der letzten Saison, die aktuellen Vorbereitungen und die Ziele für die kommende Spielzeit zu sprechen.

Roland Wurm und der FCOF aus Birkfeld ist wieder in der Unterliga Ost angekommen.

Ligaportal: Herr Wurm, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft und dem Aufstieg in die Unterliga Ost! Wie fühlen Sie sich nach diesem erfolgreichen Abschluss der letzten Saison?

Roland Wurm: Vielen Dank! Es war wirklich eine unglaublich emotionale Saison. Nach dem bitteren Abstieg in der Vorsaison sind wir direkt wieder aufgestiegen und haben zum Schluss sogar die Meisterschaft gewonnen. Besonders das Herzschlagfinale im vorletzten Spiel vor über 700 Zuschauern gegen unseren direkten Konkurrenten war ein unvergesslicher Moment. Das letzte Spiel in St. Kathrein war dann nochmal sehr emotional, und ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft.

Ligaportal: Können Sie uns etwas mehr über die Höhepunkte der letzten Saison erzählen?

Roland Wurm: Der emotionale Höhepunkt war sicherlich das Spiel gegen St. Johann, in dem wir die Tabellenführung übernommen haben. In diesem Spiel waren wir mental und physisch ein wenig besser und konnten uns durchsetzen. Es war ein entscheidender Moment für uns und hat gezeigt, dass wir bereit sind, die Herausforderungen anzunehmen.

Ligaportal: Wie lief die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Unterliga Ost?

Roland Wurm: Wir haben vor vier Wochen mit der Vorbereitung begonnen und derzeit einen Kader von 21 Spielern. In den Testspielen waren die Ergebnisse nicht so wichtig, es ging mehr darum, die Leistungen zu analysieren und zu sehen, wo wir noch Verbesserungspotenzial haben. Jetzt am Dienstag steht das Cup-Spiel gegen den SC Weiz an. Wir sind krasser Außenseiter, und es wird wohl nur einen Sieger geben, aber für unsere Jungs ist es ein tolles Erlebnis, gegen einen Regionalligisten zu spielen. Einige unserer Spieler haben eine Vergangenheit in Weiz, was das Spiel noch spezieller macht.

Ligaportal: Sie haben erwähnt, dass der Kader verjüngt wurde. Können Sie uns mehr über die neuen Spieler erzählen?

Roland Wurm: Unser Ziel war es, den Kader zu verjüngen, und das haben wir geschafft. Wir haben vier junge, "giftige" Spieler geholt, die eine echte Aufwertung für unser Team sind. Alle vier sind wichtig und noch sehr jung, der älteste ist 26. Von unseren 21 Spielern kommen 18 aus dem oberen Feistritztal, wir sind also eine echte Heimmannschaft.

Ligaportal: Wie sieht es insgesamt im Nachwuchsbereich aus?

Roland Wurm: Man kann nur gratulieren. In der Reserve spielen wir ausschließlich mit Spielern aus der Heimat. Die Hälfte der Spieler in unserer 1. Kampfmannschaft ist 18 Jahre oder jünger. Für manche Zuschauer sind wir vielleicht zu jung, aber für uns ist es der richtige Weg. Das Team hat im Durchschnitt ein Alter von 22 Jahren.

Ligaportal: Was sind die Ziele für die kommende Saison?

Roland Wurm: Wir möchten keine Fahrstuhlmannschaft sein und uns in der Unterliga etablieren. Es ist unser Ziel, weitere junge Spieler in die Mannschaft einzubauen. Das Tempo in der Unterliga ist höher, und unser Trainerteam, das ebenfalls sehr jung ist – unser Trainer ist 26, der Co-Trainer 32 und der Tormanntrainer ebenso 32 – arbeitet hart daran, das Team weiterzuentwickeln. Wir möchten unser Team beieinander halten, haben aber kein konkretes Saisonziel. Die Jungs sollen frei aufspielen, und wir möchten nicht im Abstiegskampf stecken. Ich wünsche mir, dass alle Kritiker das akzeptieren und den Verein unterstützen.

Ligaportal: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wurm. Wir wünschen Ihnen und dem FC Oberes Feistritztal viel Erfolg in der neuen Saison!

Roland Wurm: Danke! Wir werden unser Bestes geben!

Interview Florian Kober

