"Rohrbach und Greinbach sind meine Favoriten" - Christian Weinig im Interview

Christian Weinig, dem Trainer der Unterligamannschaft. Der USV Dechantskirchen spielt in der Unterliga Ost und ist nicht nur für seine sportlichen Erfolge, sondern auch für seine intensive Nachwuchsarbeit bekannt. Der familiäre Verein legt großen Wert darauf, dass die meisten seiner Spieler aus Dechantskirchen oder der Umgebung stammen, was eine tiefe Verbundenheit und Identifikation mit dem Club fördert. Im Vorfeld der neuen Saison führte Ligaportal ein Interview mitdem Trainer der Unterligamannschaft.

Die Saison 2023/24 verlief für die Oststeirer nach Plan - man landete im Mittelfeld der Liga

In die Unterliga gekommen um zu bleiben

Seit fast 15 Jahren steht Obmann Christopher Höller an der Spitze des Vereins und sorgt mit seiner langfristigen und kontinuierlichen Planung für Stabilität und Erfolg. Besonders bemerkenswert ist, dass die Kampfmannschaft seit Jahren ohne Legionäre auskommt. Der Fokus liegt darauf, Spieler aus dem Umland zu integrieren, die einen echten Bezug zum Verein haben.

In der vergangenen Saison landete Dechantskirchen sicher im Mittelfeld der Tabelle, ohne Abstiegssorgen. Mit neun Jugendmannschaften zeigt der Club deutlich, wie wichtig die Nachwuchsarbeit ist. Nun steht die Saison 2024/25 vor der Tür und der Verein scheint gut vorbereitet zu sein.

Interview mit Christian Weinig, Trainer USV Dechantskirchen

Ligaportal: Christian, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Fangen wir doch mal mit einem Rückblick auf die vergangene Saison an. Wie würdest du die Leistung deines Teams im Großen und Ganzen bewerten?

Christian Weinig: Sehr gerne. Die letzte Saison war für uns eine erfolgreiche. Wir haben den 8. Platz erreicht und uns damit sicher im Mittelfeld positioniert. Das war unser Ziel und ich bin froh, dass wir es erreicht haben. Es war die zweite Saison nach dem Aufstieg, die ja oft schwerer ist. Wir hatten keine Abstiegssorgen, was sehr angenehm war. Natürlich, wenn man rückblickend draufschaut, denkt man, dass vielleicht mehr möglich gewesen wäre, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden.

Ligaportal: Gibt es ein bestimmtes Spiel oder einen Moment in der letzten Saison, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?

Christian Weinig: Auf jeden Fall! Das Spiel gegen Pircha, das wir mit 6:5 gewonnen haben, war ein echtes Highlight. Solche Spiele sieht man selten. Beide Teams haben Vollgas in Richtung Tor gegeben, es war ein echtes Spektakel für die Zuschauer. Solche Momente zeigen, wie spannend und unberechenbar Fußball sein kann.

Ligaportal: Wie läuft die aktuelle Vorbereitung auf die kommende Saison? Gibt es bestimmte Aspekte, auf die du besonders Wert legst?

Christian Weinig: Die Vorbereitung läuft ordentlich. Alle Spieler sind engagiert am Platz, ein paar sind im Urlaub, aber das ist im Amateurfußball normal, das haben alle Teams. Wir haben wenige Verletzte und hoffen, dass bis zum Meisterschaftsstart alle wieder fit sind.

Wir haben einige Testspiele absolviert mit unterschiedlichen Ergebnissen. Diese Spiele sind für mich sehr wichtig, da wir reichlich experimentieren können, am Spielsystem arbeiten und neue Dinge ausprobieren. Es ist eine Zeit, um zu testen und zu lernen.

Ligaportal: Ihr habt auch zwei neue junge Spieler im Team. Kannst du uns etwas über sie erzählen?

Christian Weinig: Ja, wir haben das Team durch zwei junge Spieler ergänzt: Raphael Hammer und Julian Pfeffer. Raphael ist ein junger, talentierter Spieler aus der Region, und ich habe großes Vertrauen in ihn. Julian ist ebenfalls ein vielversprechender Neuzugang. Beide passen perfekt in unser Konzept. Man muss eine Verbundenheit zu unserem Verein und dem Umfeld haben, das ist auch die Vorgabe von der Vereinsführung. Es ist unser Ziel, viele junge Kicker und Eigenbauspieler in die Kampfmannschaft zu holen.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die kommende Saison aus? Was möchtest du mit deinem Team erreichen?

Christian Weinig: Unser Ziel ist es, wieder im Mittelfeld zu landen. Für ganz vorne wird es wahrscheinlich nicht reichen, da sind wir realistisch. Es kommen extrem gute Teams als Auf- und Absteiger in die Liga, die eine Bereicherung sind. Für mich sind Rohrbach und Greinbach die klaren Favoriten.

Dahinter wird es sehr ausgeglichen sein, da kann jeder punkten. Es wird enge Partien geben, lokale Derbys mit vielen Zuschauern und man kann sich nur freuen. Die Qualität der Liga steigt jährlich, man muss viel investieren, um da mitzuhalten.

Ligaportal: Der USV Dechantskirchen ist bekannt für seine starke Nachwuchsarbeit und den Fokus auf lokale Spieler. Wie wichtig ist dir dieser Aspekt in deiner Arbeit als Trainer?

Christian Weinig: Das ist für mich und den Verein sehr wichtig. In unserem Club sind so viele Menschen in der Freizeit aktiv, das alles am Leben zu halten, ist wie ein zweiter Job. Ich bin jetzt selbst lange dabei, sieben Jahre Trainer in diesem Club, und es ist schön, dass bei uns alles auf Kontinuität setzt und langfristig geplant wird.

Es ist viel Arbeit, aber es macht auch Freude. Es ist toll zu sehen, wie sich junge Talente entwickeln und den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen.

Ligaportal: Zum Schluss, gibt es noch etwas, das du unseren Lesern und euren Fans mitteilen möchtest?

Christian Weinig: Ja, ich möchte mich einmal bei euch für eure Berichterstattung bedanken. Jeder Kicker freut sich, wenn es Berichte gibt. Alle haben das Handy in der Hand und schauen im Live-Ticker, wie die anderen Mannschaften spielen. Das hält die Begeisterung und das Interesse hoch. Und natürlich ein großes Dankeschön an alle Unterstützer und unsere Fans. Eure Unterstützung ist unbezahlbar und wir hoffen, euch auch in der kommenden Saison spannende Spiele bieten zu können.

Ligaportal: Vielen Dank für das ausführliche Interview, Christian, und viel Erfolg für die kommende Saison!

Christian Weinig: Danke, es war mir eine Freude.

Der Verein feierte vor wenigen Wochen seinen 50. Geburtstag mit einem großen Fest und dem SK Sturm als Gast. Die Grazer testeten in der Vorbereitung auf der heimischen Anlage gegen die Admira in der Vorbereitung. Beim Verein gibt es eine gedruckte Chronik des Clubs zu erwerben.

Bericht und Interview Florian Kober

