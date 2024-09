Duell zwischen Dechantskirchen und Pöllauberg endet mit knappem Sieg

Details Sonntag, 29. September 2024 14:41

Im siebten Spiel der Unterliga Ost trafen der USV Dechantskirchen und der USV Pöllauberg aufeinander. Es war ein spannendes Duell, das bis zur letzten Minute hart umkämpft war. Am Ende setzte sich USV Dechantskirchen knapp mit 1:0 durch und sicherte sich somit drei wichtige Punkte vor dem Derby in der kommenden Woche.

Torlose erste Halbzeit trotz Chancen - sichere Keeper am Freitagabend

Das Spiel begann auf einem sehr nassen Platz, was den Spielern beider Teams zu schaffen machte. Bereits in den ersten Minuten zeigte sich, dass die Bedingungen schwierig sein würden, da immer wieder Spieler auf dem nassen Gras ausrutschten und zu Boden gingen. Beide Mannschaften starteten dennoch motiviert und suchten nach Lücken in der gegnerischen Verteidigung.

Die Gäste hatten in der Startphase des Spiels bereits einige gute Gelegenheiten, ehe Dechantskirchen immer besser ins Spiel kam und selbst gute Möglichkeiten hatte. In der Endphase der ersten Halbzeit boten beide Teams eine tolle offensive Leistung, mehrmals glaubten die über 250 Zuschauer, dass nun der erste Treffer fallen würde.

Die erste Halbzeit blieb torlos, was nicht zuletzt den starken Abwehrleistungen beider Teams und den guten Leistungen der Keeper zuzuschreiben war. Besonders auffällig war eine Szene in der 45. Minute, als Kaltenbacher für den USV Dechantskirchen auf der Linie rettete und somit einen möglichen Rückstand verhinderte. Es war eine wichtige Aktion für die Gastgeber, die das Spiel weiter offen hielt und den Druck auf beide Seiten hochhielt.

Kaltenbacher schießt das entscheidende Tor

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend- die Gäste kamen zu mehreren guten Aktionen in der Offensive, Dechantskirchen verteidigte weiterhin geschickt und lauerte auf gute Umschaltmöglichkeiten.

Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, doch es dauerte bis zur 75. Minute, bis die Zuschauer das erste und einzige Tor des Abends sahen. Matthias Kaltenbacher vom USV Dechantskirchen spielte den Ball geschickt am Torwart von USV Pöllauberg vorbei und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Es war ein Moment der Erlösung für die Gastgeber und ein harter Schlag für die Gäste, die bis dahin mehr Spielanteile hatten und auch die besseren Torgelegenheiten.

Nach dem Tor versuchte USV Pöllauberg alles, um noch den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von USV Dechantskirchen stand sicher und ließ keine gefährlichen Aktionen mehr zu. Die nassen Platzverhältnisse machten es den Gästen zusätzlich schwer, noch einmal gefährlich vor das Tor der Gastgeber zu kommen.

Schließlich pfiff der Schiedsrichter Robert Primus nach zwei Minuten Nachspielzeit das Spiel ab. Mit dem 1:0-Sieg sicherte sich USV Dechantskirchen drei wichtige Punkte und kann nun mit Selbstvertrauen in das bevorstehende Derby gehen. Es war ein hart erkämpfter Sieg, der von der geschlossenen Mannschaftsleistung und der entscheidenden Aktion von Kaltenbacher geprägt war.

USV Pöllauberg hingegen muss sich nach dieser knappen Niederlage auf das nächste Spiel vorbereiten und versuchen wieder zu punkten. Die Partie hat einmal mehr gezeigt, dass in der Unterliga Ost jeder Punkt hart umkämpft ist und oft nur kleine Details über Sieg oder Niederlage entscheiden können.

Der nasse Platz und die schwierigen Bedingungen konnten die Spannung dieses Duells nicht mindern. Am Ende war es eine Partie, die den Zuschauern alles bot. USV Dechantskirchen kann mit dieser Leistung zufrieden sein und wird mit Sicherheit motiviert in die kommenden Aufgaben gehen.

Statement von Wolfgang Spörk, Trainer Pöllauberg, nach dem Spiel:

„Nach dem Nachtragsspiel in Pircha ging es für uns direkt wieder auf den Platz, und unser Ziel war es, nachzulegen. Uns war jedoch bewusst, dass die Mannschaft aufgrund des kleinen Kaders möglicherweise etwas müde sein könnte. Trotzdem sind wir stark ins Spiel gestartet, hatten mehr Spielanteile und gleich zu Beginn einige große Chancen, die wir leider nicht verwerten konnten.

Dechantskirchen hat geschickt aus der Defensive agiert und perfekt verteidigt. Am Ende hat das eine Gegentor die Partie entschieden. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen – sie hat alles gegeben und gekämpft. Wir wissen, wo wir stehen, und dass solche Spiele einfach dazugehören. Manchmal läuft es im Fußball eben nicht so, wie man es sich wünscht.

Wir trainieren weiter hart und arbeiten seriös daran, in den kommenden Spielen unsere Chancen zu nutzen und bessere Ergebnisse zu erzielen.“

Aufstellungen:

Dechantskirchen: Marcel Kaltenbacher, Michael Kogler, Raphael Franz Hammer, Laurenz Schabauer, Georg Kogler, Sebastian Höller, Patrick Oswald, Peter Jeitler (K), Lukas Zinggl, Franz Zinggl, Patrick Hofer

Ersatzspieler: Bastian-Christoph Prenner, Thomas Höller, Michael Fabry, Julian Pfeffer, Joachim Höller, Matthias Kaltenbacher

Trainer: Christian Weinig

- Pöllauberg: Lukas Kitting, Robin Wiesenhofer, Julian Goger, Erik Kalman Szabo, Mano Gabor Miskei, Alexander Mayrhofer, Kornél Khiesz, Philipp Almbauer, Dominik Maierhofer, Raphael Terler (K), Venczel Zsolt Bence

Ersatzspieler: Mario Schweighofer, Michael Massing, Hannes Rechberger, Thomas Schloffer, Fabian Rother

Trainer: Wolfgang Spörk Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Dechantskirchen : Pöllauberg - 1:0 (0:0)

75 Matthias Kaltenbacher 1:0

