USC Bad Blumau triumphiert in umkämpftem Duell gegen SC Profi Max Burgau

In einem umkämpften Spiel der 7. Runde der Unterliga Ost konnte sich der USC Bad Blumau mit einem knappen 1:0 gegen den SC Profi Max Burgau durchsetzen. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten und einigen kontroversen Entscheidungen war es letztlich ein frühes Tor von Tobias Maier, das den Unterschied machte. Die Partie wurde von intensiven Zweikämpfen und taktischen Finessen geprägt.

Frühe Führung durch Maier - nach einer guten Viertelstunde führt der Gast

Die Begegnung begann mit einer frühen Dominanz des USC Bad Blumau. Bereits in der 6. Minute erarbeitete sich Bad Blumau die erste Chance, die jedoch zur Ecke abgewehrt wurde. Nur zwei Minuten später folgte ein gefährlicher Freistoß von Krammer, den der Gästekeeper aufmerksam parierte. Trotz erster Foulspiele und intensiver Zweikämpfe blieben die Gäste am Drücker. In der 15. Minute hatten sie ihre erste Großchance, doch der Burgau Keeper zeigte eine überragende Parade.

Die Geduld des USC Bad Blumau zahlte sich schließlich in der 18. Minute aus. Nachdem Rauer zunächst am Torhüter scheiterte, drückte Tobias Maier den Ball über die Linie und brachte sein Team verdient mit 1:0 in Führung. Der Treffer gab den Gästen weiteren Auftrieb, während die Hausherren sich erst einmal sammeln mussten.

In der 41. Minute sah Patrick Schellnast vom USC Bad Blumau eine Gelb-Rote Karte, was zu einer hitzigen Diskussion führte. Der Platzverweis sorgte für eine zusätzliche Brisanz im ohnehin schon spannenden Spiel. Trotz der numerischen Unterlegenheit gelang es den Gästen, ihre Führung zu verteidigen.

Intensive zweite Halbzeit und am Ende blebt es beim Auswärtssieg

Der SC Profi Max Burgau ließ sich von dem Rückstand jedoch nicht entmutigen und kämpfte sich allmählich zurück ins Spiel. Aber auch der USC Bad Blumau setzte seine Angriffe fort, konnte jedoch keine Vorentscheidung erzwingen.

Die zweite Halbzeit begann ohne weitere Tore, aber dafür mit intensiven Aktionen. Eine besondere Erwähnung verdient Tobias Maier, der in der 51. Minute nach einer schönen Kombination alleine vorm Tor stand, aber verzog. Der SC Profi Max Burgau versuchte mit einer weiteren Möglichkeit in der 59. Minute den Ausgleich zu erzielen, doch auch hier blieb der Erfolg aus, denn Marcel Himmler konnte den Ball vor dem Tor klären.

Die Zeit lief für den SC Profi Max Burgau immer mehr ab, und die Gäste setzten alles daran, ihre knappe Führung über die Zeit zu retten. In der 90. Minute kam schließlich der Schlusspfiff, und der USC Bad Blumau konnte sich über einen hart erkämpften, aber verdienten 1:0-Sieg freuen.

Mit diesem Sieg überholte der USC Bad Blumau den SC Profi Max Burgau in der Tabelle und sorgte für einen spannenden weiteren Verlauf der Saison. Ein kartenreiches und emotionsgeladenes Spiel endete somit zugunsten der Gäste, die ihre Form unter Beweis stellten.

Unterliga Ost: SC Burgau : Bad Blumau - 0:1 (0:1)

18 Tobias Eduard Maier 0:1

