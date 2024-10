SV Rohrbach dominiert FC Oberes Feistritztal mit klarem Sieg - 3:0 am Freitagabend

Details Samstag, 05. Oktober 2024 00:56

In der 8. Runde der Unterliga Ost trafen der FC Oberes Feistritztal und der SV Schermann Erdbau Rohrbach aufeinander. Die Gäste aus Rohrbach konnten bereits früh im Spiel ihre Überlegenheit demonstrieren und sicherten sich mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg alle drei Punkte. Die Tore fielen durch einen Elfmeter von Peter Schermann, einen Treffer von Enes Rujović und ein spätes Tor von Christopher Feiner-Hammer. FC Oberes Feistritztal fand keine Antwort auf das druckvolle Spiel der Gäste und musste sich letztlich geschlagen geben.

Frühe Führung für Rohrbach - Schermann trifft in der 4.Minute

Das Spiel begann mit einer intensiven Phase der Gäste, die schon in der dritten Minute ihre erste Chance hatten, als Peter Schermann nach einer Flanke über das Tor schoss. Doch bereits eine Minute später erhielt der SV Rohrbach einen Elfmeter zugesprochen. Peter Schermann ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß souverän, indem er den Torwart Sascha Harrer ins falsche Eck schickte. Somit stand es schon nach fünf Minuten 1:0 für die Gäste aus Rohrbach.

Der FC Oberes Feistritztal tat sich schwer, ins Spiel zu finden und der Druck von Rohrbach hielt an. In der 35. Minute war es dann Enes Rujović, der nach einem gezielten Angriff den Ball zum 2:0 im Netz unterbrachte. Dieser Treffer war ein weiterer Schlag für das Heimteam, das weiterhin Schwierigkeiten hatte, seine Defensive zu stabilisieren. Die Mannschaft von FC Oberes Feistritztal suchte zwar nach Wegen, das Spielgeschehen auszugleichen, jedoch blieben ihre Bemühungen erfolglos, da die Abwehrreihe von SV Rohrbach gut organisiert war und wenig Raum für Fehler ließ.

Rohrbach sichert den Sieg - die Punkte gehen an die Gäste

In der zweiten Halbzeit war die Partie von einer weiterhin starken Leistung der Gäste geprägt. Der FC Oberes Feistritztal versuchte, den Rückstand aufzuholen, scheiterte jedoch immer wieder an der gut gestaffelten Verteidigung von Rohrbach. Die Heimmannschaft schaffte es nicht, klare Chancen herauszuspielen, und war häufig mit Abwehrarbeit beschäftigt.

Schließlich besiegelte Christopher Feiner-Hammer in der 90. Minute den klaren Sieg für Rohrbach. Mit einem platzierten Treffer stellte er das Endergebnis von 3:0 her und unterstrich die Dominanz seiner Mannschaft an diesem Abend. Trotz der fünfminütigen Nachspielzeit konnte FC Oberes Feistritztal nichts mehr entgegensetzen, und so endete das Spiel ohne weitere nennenswerte Ereignisse.

Mit diesem überzeugenden Auswärtssieg festigte der SV Rohrbach seine Position in der Liga, während der FC Oberes Feistritztal solide im MIttelfeld der Liga steht. Das Ergebnis zeigt deutlich die spielerische Überlegenheit der Gäste, die mit Effizienz und einer soliden Defensivleistung beeindruckten.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Oberes Feistritztal : Rohrbach - 0:3 (0:2)

95 Christopher Feiner-Hammer 0:3

35 Enes Rujovi 0:2

4 Peter Schermann 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.