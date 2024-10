SC St. Ruprecht weiter in Form - Heimsieg mit 4:2 gegen St. Johann/Haide

Details Samstag, 05. Oktober 2024 20:23

In einem torreichen Match in der 8. Runde der Unterliga Ost setzte sich SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab mit 4:2 gegen SV Teubl St. Johann/Haide durch. Die Gäste gingen früh in Führung, doch die Hausherren bewiesen Moral und drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit. Trotz eines spannenden Schlagabtauschs und zahlreicher Torchancen auf beiden Seiten konnten sich die Gastgeber letztendlich mit einem verdienten Sieg behaupten.

St. Johann legt vor - 1:0 Pausenführung für die Gäste

Der Beginn des Spiels war geprägt von einem offenen Schlagabtausch, wobei SV Teubl St. Johann/Haide den ersten Treffer des Spiels in der 23. Minute markieren konnte. Thomas Schützenhöfer nutzte einen präzisen Pass von Zsolt Hegyesi aus und traf eiskalt zur Führung der Gäste. Diese Führung schien den Gästen zunächst Sicherheit zu geben, denn sie blieben in der ersten Halbzeit die gefährlichere Mannschaft, während SC St. Ruprecht auch einige Chancen verzeichnete. Eine dier Chancen der Gäste widereum führte in der 34. Minute zu einem Abseitstor für die Gäste, der Treffer wurde nicht anerkannt.

Der Ausgleich unmittelbar nach Wiederbeginn - Steiner trifft zum 1:1

SC St. Ruprecht kam mit neuem Elan aus der Kabine. Bereits in der 46. Minute gelang Kevin Steiner der Ausgleich, als er nach einem hohen Ball und einem Durchlassen von Mark Voit den Ball sicher im Netz unterbrachte. Dies brachte den Gastgebern zusätzlichen Schwung, und sie drückten nun auf die Führung. Heiko Rieger nutzte einen Defensivfehler der Gäste in der 69. Minute und schob den Ball zur 2:1-Führung ein.

Spannende Schlussphase - am Ende macht der SCR den Deckel drauf

Doch St. Johann/Haide gab sich nicht geschlagen. In der 80. Minute zeigte Michael Polzhofer seine Klasse und verwandelte einen Freistoß zum 2:2-Ausgleich. Die Spannung war greifbar, und die Gäste suchten nach dem Führungstreffer. Jedoch war es erneut Heiko Rieger, der in der 87. Minute die Führung für SC St. Ruprecht zurückeroberte, indem er den Ball nach einem Angriff in den Strafraum ins Netz schoss.

In der dramatischen Schlussphase erhielten die Gastgeber eine Gelb-Rote Karte, als Mario Rosenfelder in der 90. Minute des Feldes verwiesen wurde. Dennoch gelang es Mark Voit in der Nachspielzeit, den Schlusspunkt zu setzen. Nach einem schnellen Gegenangriff erzielte er in der 90. Minute das entscheidende 4:2, das den Sieg von SC St. Ruprecht/R. besiegelte.

Die Gastgeber zeigten im Laufe des Spiels eine beeindruckende Leistungssteigerung und verdienten sich den Sieg durch eine kämpferische zweite Halbzeit. Für St. Johann/Haide wäre vielleicht mehr drin gewesen, doch letztlich verpassten sie es, ihre Chancen konsequent zu nutzen. Der Gastgeber bleibt in Form und führt weiterhin die Tabelle der Unterliga Ost an.

Mark Voit - Torschütze SCR

„Wir haben heute eine enorme Willensstärke gezeigt. Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel, aber am Ende zählen die drei Punkte. Direkt nach der Halbzeit sind wir stark zurückgekommen, haben mit dem ersten Angriff den Ausgleich erzielt und danach alles gegeben. Letztendlich hat sich unsere Entschlossenheit ausgezahlt und wir konnten den nächsten Sieg für den SCR einfahren.“

Aufstellungen:

St. Ruprecht/R.: Markus Meier - Mario Herbert Rosenfelder, Fabian Terihay - Martin Weber, Mark Voit, Daniel Schlemmer (K), Haris Causevic - Tobias Richard Mauthner, Sebastian Bloder, Heiko Rieger, Kevin Steiner

Ersatzspieler: Mateo Mikulcic, Rene Nußbaumer, Paul Alexander Strobl, Xhoi Zhupani, Cölestin Moosbacher, Benjamin Tahiri

Trainer: Manfred Mandl

- SV Teubl St.Johann/Haide: Elias Ferstl - Kevin Gremsl, Michael Polzhofer, Alexander Freitag - Zsolt Csaba Hegyesi, Jonas Kneissl, Tamas Baliko, Thomas Reisinger, Paul Sommer - Thomas Schützenhöfer (K), Jaka Kuhar

Ersatzspieler: Christoph Goger, Dominik Kernbichler, Alexander Christian Kernbichler, Tobias Fuchs, Thomas Handler, Manuel Allmer

Trainer: Ewald Frey Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: St. Ruprecht : St. Johann/H. - 4:2 (0:1)

94 Mark Voit 4:2

87 Heiko Rieger 3:2

80 Michael Polzhofer 2:2

69 Heiko Rieger 2:1

46 Kevin Steiner 1:1

23 Thomas Schützenhöfer 0:1

