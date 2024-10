Kurios: Schiedsrichter in den gleichen Farben wie Groß Steinbach - Blumau gewinnt 3:1

Details Samstag, 05. Oktober 2024 21:22

In einem spannenden Match der Unterliga Ost gelang es dem USC Bad Blumau, die Union Gross Steinbach mit 3:1 zu besiegen. Das Spiel begann mit einem torlosen Unentschieden zur Halbzeit, bevor sich das Blatt in der zweiten Halbzeit wendete. Am Ende gewann der Gastgeber mit 3:1

Die erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten - aber keine Tore

Das Spiel begann mit einer leichten Verzögerung, da der Schiedsrichter und die Spieler von Gross Steinbach fast identische Trikots trugen. Diese kuriose Situation war schnell gelöst, und das Spiel nahm seinen Lauf. In den ersten Minuten zeigte sich Blumau sehr engagiert und erspielte sich durch Rauer Wolfgang eine Großchance, die jedoch vom gegnerischen Torhüter vereitelt wurde. Auch Himmler konnte zwei weitere Gelegenheiten nicht nutzen.

Gross Steinbach kämpfte sich langsam ins Spiel und erarbeitete sich ebenfalls Chancen. In der 27. Minute scheiterte Voit jedoch am Torwart Rauer des USC Bad Blumau. Kurz vor der Halbzeit bot sich Tobias Maier eine weitere Möglichkeit, als er eine Flanke von Reisinger nicht verwerten konnte. So ging es mit einem 0:0 in die Pause, obwohl beide Teams Chancen hatten, in Führung zu gehen.

Aufregende zweite Halbzeit und die Entscheidung - 3:1 am Ende

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag. In der 49. Minute erzielte Sebastian Rauer ein spektakuläres Tor, indem er den Ball von halbrechts über den Torwart hinweg ins lange Kreuzeck schlenzte und USC Bad Blumau in Führung brachte. Doch die Antwort von Union Gross Steinbach ließ nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten später glich Leo Kovacic für die Gäste aus und brachte Spannung ins Spiel zurück.

Blumau ließ sich durch den Ausgleich nicht entmutigen und ging in der 56. Minute erneut in Führung. Ein exzellenter Pass von Jörger fand Tobias Maier, der gekonnt abschloss und das 2:1 erzielte. Gross Steinbach versuchte, den erneuten Rückstand schnell zu egalisieren, kam aber in der 70. Minute trotz einer vielversprechenden Situation nicht zum Zug. In der 79. Minute stellte Gergö Jordanics schließlich mit einem Treffer ins lange Eck den Endstand von 3:1 her, trotz abseitsverdächtiger Position, die jedoch nicht geahndet wurde.

Der USC Bad Blumau sicherte sich somit drei wichtige Punkte in der Liga und kletterte in der Tabelle weiter nach oben. Auch wenn es keine Glanzleistung war, war der Sieg ein wichtiger Schritt in der Saison für die Gastgeber, während Gross Steinbach sich auf die nächsten Spiele konzentrieren muss, um verlorene Punkte wieder gutzumachen und den ersten Saisonsieg zu erreichen.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Bad Blumau : Gr. Steinbach - 3:1 (0:0)

79 Gergö Jordanics 3:1

56 Tobias Eduard Maier 2:1

54 Leo Kovacic 1:1

49 Sebastian Rauer 1:0

