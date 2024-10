Derby vor großer Kulisse – Pinggau-Friedberg siegt 1:0 gegen Dechantskirchen

Details Samstag, 05. Oktober 2024 23:14

Vor knapp 600 begeisterten Zuschauern kam es in der Unterliga Ost zu einem unterhaltsamen Derby zwischen dem FC Pinggau-Friedberg und dem USV Dechantskirchen. In einem hart umkämpften Spiel konnte sich Pinggau-Friedberg am Ende knapp mit 1:0 durchsetzen. Der Sieg wurde allerdings erst nach einem intensiven Schlagabtausch sichergestellt. Das Spiel bot tolle Zweikämpfe, starke Aktionen auf beiden Seiten und beste Unterhaltung.

Gratulation an den Torschützen, das Team feiert die Führung im Derby

Erste Spielphase: Pinggau-Friedberg gibt den Ton an

Schon in den ersten Minuten deutete sich an, dass die Gastgeber von Anfang an das Heft in die Hand nehmen wollten. Bereits in der 3. Minute setzte Lukas Pausakerl zum ersten gefährlichen Distanzschuss an, der jedoch knapp am Tor vorbeiging. Kurz darauf gelang es Dechantskirchen nicht, den Ball aus der eigenen Defensive zu klären, und Manuel Pichlhöfer schoss sofort – aber erneut über das Tor. Die ersten Minuten waren geprägt von Friedbergs hohem Pressing und einer Vielzahl an Chancen, wobei Pichlhöfer mehrmals gefährlich zum Abschluss kam, aber die notwendige Präzision vermissen ließ.

Dechantskirchen kam hingegen nur schwer in die Partie. Ein erster Versuch durch einen Freistoß von Lukas Zinggl in der 21. Minute blieb ohne Erfolg, da Friedbergs Torhüter Adam Schmidmajer sicher zupackte. Kurz darauf bot sich den Gastgebern jedoch die bis dahin größte Gelegenheit: Istvan Roth, der immer wieder nach Pässen über die Flügel für Gefahr sorgte, setzte zu einem Schuss an, nachdem er Dechantskirchens Torhüter bereits ausgespielt hatte. Doch in letzter Sekunde retteten zwei Abwehrspieler vor der Linie und verhinderten das sichere Tor.

Roth trifft zum 1:0 für die Gastgeber

In der 26. Minute war es dann soweit: Roth, der schon vorher auffällig war, wurde mustergültig über die rechte Seite freigespielt. Er blieb cool, umspielte den Gästekeeper und schob den Ball überlegt in die lange Ecke – 1:0 für Pinggau-Friedberg. Die Gästeabwehr, die bis dahin gut stand, war in diesem Moment machtlos. Auch nach dem Tor blieb das Team von Trainer Christian Weinig stabil und ließ bis zur Halbzeit keine weiteren Großchancen der Gastgeber zu, auch wenn Friedberg immer wieder über die Flügel Druck machte.

Kurz vor der Pause hatte Dechantskirchen noch einmal die Chance, durch einen weiteren Freistoß von Lukas Zinggl gefährlich zu werden, doch der Ball ging knapp über die Latte. In einer hektischen Schlussphase der ersten Halbzeit entstand zudem Verwirrung im Strafraum von Pinggau-Friedberg. Nach einer chaotischen Szene konnte Torhüter Schmidmajer den Ball erst im zweiten Nachfassen sichern, nachdem Dechantskirchen den Ball nicht über die Linie gebracht hatte. Mit 1:0 ging es in die Kabinen.

Ausverkauft - Derbytime in der Oststeiermark

Zweite Halbzeit: Dechantskirchen drängt auf den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste deutlich offensiver und kamen besser ins Spiel. Die ersten zehn Minuten nach der Pause waren noch ausgeglichen, doch ab der 55. Minute übernahm Dechantskirchen zunehmend die Kontrolle. Sie erarbeiteten sich mehrere Chancen, darunter eine Doppelchance in der 56. Minute, die die Friedberger Abwehr gerade noch klären konnte.

Ein gefährlicher Distanzschuss von Dechantskirchen in der 60. Minute zwang Schmidmajer zu einer Glanzparade – im letzten Moment konnte er den Ball zur Ecke abwehren und so den Ausgleich verhindern. Friedberg, das sich nach der Pause zunehemend auf Konter beschränkte, hatte in der 72. Minute die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen. Nach einer Unsicherheit in der Abwehr konnten die Hausherren den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen.

Das Spiel nahm weiter an Intensität zu, vor allem nach einem folgenschweren Moment in der 68. Minute: Istvan Roth, der Torschütze und bis dahin einer der auffälligsten Spieler auf dem Platz, erhielt nach einem taktischen Foul seine zweite Gelbe Karte und musste mit Gelb-Rot vom Platz. Friedberg war damit für die restlichen 20 Minuten in Unterzahl und sah sich einem immer stärker werdenden Dechantskirchen gegenüber.

Schlussoffensive von Dechantskirchen bleibt erfolglos

In den letzten Minuten des Spiels entwickelte sich eine wahre Abwehrschlacht für die Gastgeber. Dechantskirchen drückte unermüdlich auf den Ausgleich und belagerte förmlich den Strafraum von Pinggau-Friedberg. Besonders Kapitän Daniel Putz trieb seine Mannschaft nach vorne, während die Friedberger Abwehr alle Hände voll zu tun hatte, den Vorsprung zu verteidigen.

In der 86. Minute ergab sich nach einem Konter noch einmal die Chance, alles klarzumachen. Pausakerl schoss jedoch über das Tor, nachdem der Gästekeeper bereits geschlagen war. Die letzten Minuten gehörten komplett den Gästen, die Friedberg in deren Strafraum einschnürten und mit allen Mitteln versuchten, den Ball ins Tor zu bringen. Doch Friedberg verteidigte mit Leidenschaft und schaffte es, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten.

Fazit: Ein hart erkämpfter Sieg im Derby

Das Derby vor großer Kulisse bot alles, was sich die Zuschauer wünschen konnten: Spannung, Kampfgeist und eine enge Partie, die bis zur letzten Minute auf der Kippe stand. Pinggau-Friedberg dominierte die erste Halbzeit und ging verdient in Führung, doch nach der Pause wurde Dechantskirchen zunehmend stärker. Besonders nach dem Platzverweis von Roth schien das Spiel noch zu kippen, doch die Hausherren verteidigten ihren Vorsprung mit allen Mitteln.

Pinggau-Friedberg bleibt durch diesen knappen Sieg weiterhin auf Platz 2 der Tabelle, nur knapp hinter St. Ruprecht, aber mit einem Spiel weniger. Dechantskirchen, die sich nach einer starken zweiten Halbzeit durchaus einen Punkt verdient hätten, stehen weiterhin auf dem 5. Platz.

Stimme zum Spiel:

Bernhard Pichlhöfer - Sporlicher Leiter Pinggau-Friedberg

"Ein Derby ist immer ein besonderes Spiel, die Spieler haben da viele Gedanken im Kopf. Ich gratuliere unserem Team, wir haben die drei Punkte geholt. Es war das erwartet schwere Spiel, so ein Derby hat ja immer seine eigenen Gesetze. Am Ende gab es den richtigen Sieger aus unserer Sicht - die Punkte bleiben zu Hause!"

Aufstellungen:

Pinggau-Friedberg: Adam Schmidmajer - Lukas Pausakerl, Gergö Gulyas, Stefan Graf, Florian Schreiner, Alexander Zugschwert - Omer Babikir, Lukas Höller, Daniel Kaltenbacher - Manuel Dorner (K), Istvan Roth

Ersatzspieler: Daniel Prenner, Amir Babikir, Babikir Babikir, Manuel Pichlhöfer, Ben Mayrhofer, Stefan Zingl

Trainer: Ing. Wolfgang Lechner

- Dechantskirchen: Marcel Kaltenbacher, Daniel Putz (K), Andreas Kogler, Michael Kogler, Raphael Franz Hammer, Laurenz Schabauer, Georg Kogler, Patrick Oswald, Peter Jeitler, Lukas Zinggl, Franz Zinggl

Ersatzspieler: Bastian-Christoph Prenner, Thomas Höller, Michael Fabry, Julian Pfeffer, Patrick Hofer, Matthias Kaltenbacher

Trainer: Christian Weinig Bericht und Fotos Florian Kober

Unterliga Ost: Pinggau-F. : Dechantskirchen - 1:0 (1:0)

27 Istvan Roth 1:0

