SC Profi Max Burgau dominiert USV Pöllauberg mit einem deutlichen 6:1-Sieg

Details Montag, 07. Oktober 2024 17:32

Ein einseitigeses Spiel in der Unterliga Ost endete mit einem fulminanten 6:1-Sieg für den SC Profi Max Burgau gegen den Gastgeber USV Pöllauberg. Die Gäste zeigten von Beginn an eine beeindruckende Offensivleistung und ließen den Pöllaubergern kaum eine Chance. Bereits in der ersten Halbzeit legten sie mit drei Toren den Grundstein für ihren Triumph. Trotz eines Anschlusstreffers von Pöllauberg war der Spielverlauf von der Dominanz des SC Profi Max Burgau geprägt, die in der zweiten Halbzeit noch weitere drei Tore nachlegten.

SC Profi Max Burgau mit frühem Doppelschlag - 1:3 zur Pause

Die Partie startete mit einem Blitzstart der Gäste aus Burgau, die bereits in der 2. Minute durch ein Tor von Mario Krammer in Führung gingen. Nur wenige Minuten später, in der 7. Minute, erhöhte Martin Schalk auf 0:1 für Burgau. Dieser schnelle Doppelschlag brachte USV Pöllauberg frühzeitig unter Druck und setzte die Marschroute für den weiteren Spielverlauf. In der 18. Minute konnte Bruno Piskac die Führung auf 0:3 ausbauen, nachdem er einen langen Ball gekonnt verarbeitete und den Torhüter überlupfte.

USV Pöllauberg kämpfte sich jedoch zurück ins Spiel. In der 36. Minute gelang Dominik Maierhofer nach einem eleganten Heber über die Abwehr der erste und einzige Treffer für die Gastgeber, der den Zwischenstand auf 1:3 korrigierte. Dieser Hoffnungsschimmer war allerdings nur von kurzer Dauer, denn SC Profi Max Burgau dominierte weiterhin das Spielgeschehen.

Burgau setzt sich klar ab

In der zweiten Halbzeit blieb der SC Profi Max Burgau weiterhin die tonangebende Mannschaft. Bereits in der 57. Minute erhöhte Bruno Piskac mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel auf 1:4. Kurz darauf, in der 66. Minute, zeigte Daniel Fekete seine Klasse, indem er nach einem langen Ball auf die rechte Seite den Zweikampf gewann und mit einem kraftvollen Schuss in den Winkel zum 1:5 traf.

Das letzte Tor der Partie erzielte Mario Krammer in der 71. Minute. Nach einem Pass in die Mitte war er völlig unbedrängt im Strafraum und schob den Ball zum 1:6-Endstand ein. Trotz der Versuche von USV Pöllauberg, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, fanden sie keine Mittel, um die kompakte Defensive der Gäste zu durchbrechen oder deren effiziente Angriffe zu unterbinden.

Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem klaren Sieg für den SC Profi Max Burgau, die mit dieser Leistung ihre Ambitionen in der Liga eindrucksvoll unter Beweis stellten und aus dem Tabellenkeller kletterten.

USV Pöllauberg hingegen musste anerkennen, dass an diesem Tag nichts zu holen war, und wird sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren müssen.

Unterliga Ost: Pöllauberg : SC Burgau - 1:6 (1:3)

71 Mario Krammer 1:6

66 Daniel Fekete 1:5

57 Bruno Piskac 1:4

36 Dominik Maierhofer 1:3

18 Bruno Piskac 0:3

7 Martin Schalk 0:2

2 Mario Krammer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.