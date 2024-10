Tus Greinbach dominiert Tus Vorau in torreichem Duell

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 19:13

In einem aufregenden Spiel der Unterliga Ost setzte sich Tus Greinbach mit einem eindrucksvollen 7:2-Sieg gegen Tus Vorau durch. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an und ließen der Heimmannschaft kaum eine Chance. Schon zur Halbzeit führte Tus Greinbach mit 2:1, bevor sie in der zweiten Hälfte richtig aufdrehten und fünf weitere Tore erzielten. Trotz eines kurzen Aufbäumens von Vorau, die zwei Tore erzielen konnten, war die Überlegenheit der Gäste deutlich zu spüren.

Ein starker Beginn für Greinbach

Die Partie begann mit einem frühen Treffer von Lukas Pfleger in der 21. Minute, der den Ball mit brasilianischem Flair aus schwierigem Winkel über den Torhüter von Tus Vorau hob. Nur zwei Minuten später erhöhte Vid Kovacec für die Gäste auf 2:0, als er die Abwehr der Heimmannschaft problemlos überwand. Der Gastgeber zeigte jedoch Kampfgeist und kam in der 34. Minute durch einen Elfmeter von Markus Zarnhofer auf 1:2 heran, was dem Spiel neuen Schwung gab. Bis zur Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand.

Nach der Pause setzte Tus Greinbach seine Angriffswelle fort. In der 49. Minute erzielte Florian Fuchs das 1:3, nachdem ein vorheriges Abseitstor nicht gezählt wurde. Julian Konrad erhöhte in der 57. Minute auf 1:4, was die Führung der Gäste weiter ausbaute.

Greinbachs Angriffswucht unaufhaltsam

Der zweite Treffer für Tus Vorau fiel in der 62. Minute, als Michael Scherbichler mit einem platzierten Schuss im Strafraum auf 2:4 verkürzte. Dies ließ kurzzeitig Hoffnung bei den Heimfans aufkeimen, dass noch eine Wende möglich sein könnte. Doch Tus Greinbach ließ sich davon nicht beeindrucken. Vid Kovacec traf erneut in der 71. Minute zum 2:5, womit er seinen zweiten Treffer des Spiels markierte.

Luka Jakopovic baute in der 77. Minute die Führung auf 2:6 aus, bevor Nico Gigl in der 79. Minute den Schlusspunkt setzte und das 2:7 für Tus Greinbach erzielte. Tus Vorau war in der Schlussphase nicht mehr in der Lage, dem Druck der Gäste standzuhalten, und das Spiel endete mit einem klaren Sieg für Tus Greinbach.

Die Leistung von Tus Greinbach war beeindruckend und sie demonstrierten ihre offensiven Fähigkeiten eindrucksvoll. Tus Vorau kämpfte tapfer, konnte jedoch gegen die Effizienz der Gäste nichts ausrichten. Mit diesem überzeugenden Sieg festigt Tus Greinbach seine Position in der Liga, während Tus Vorau aus dieser Niederlage lernen muss.

Unterliga Ost: Vorau : Greinbach - 2:7 (1:2)

79 Nico Gigl 2:7

77 Luka Jakopovic 2:6

71 Vid Kovacec 2:5

62 Michael Scherbichler 2:4

57 Julian Konrad 1:4

49 Florian Fuchs 1:3

34 Markus Zarnhofer 1:2

23 Vid Kovacec 0:2

21 Lukas Pfleger 0:1

