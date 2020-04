Corona im Amateurbereich: Auch in Rohrbach sind Durchhalte-Parolen vernehmbar!

Details Dienstag, 14. April 2020 13:39

Wir alle durchleben gegenwärtig aufgrund der Corona-Krise ganz schwere Zeiten. Demzufolge rückt die wichtigste Nebensache der Welt, der Fußball, verständlicherweise auch völlig in den Hintergrund. Aber den Kopf jetzt in den Sand zu stecken und sich dem Gegebenen gewissermaßen auszuliefern, wäre wohl der völlig falsche Ansatz. Aufgrunddessen ist Ligaportal.at auch in Zeiten wie diesen darum bemüht, Information zu bieten bzw. Berichte zu verfassen. Es tun sich bei den Amateurvereinen sehr viele offene Fragen auf. Vieles ist zur jetzigen Zeit auch noch gar nicht abschätzbar. Zudem steht es noch völlig in den Sternen, ob bzw. wann die Frühjahrsrunde weitergeht. Trotzdem stellte man den Vereinsvertretern, zugebenermaßen nicht einfache acht Fragen, zur aktuellen Lage bzw. wie das alles im Verein gehandelt wird.

(Was bringt den Rohrbachern, hier Christian Kröpfl noch im Lafnitz-Dress, der überlegene Herbstmeistertitel letztendlich?)

Michael Halwachs, Sektionsleiter beim SV Rohrbach (ULO), zur momentanen Lage:

Was sagen Sie zur aktuellen Corona-Entwicklung?

"Wenn man die Lage mit anderen Ländern vergleicht, könnte es sein, dass Österreich mit einem „blauen Auge“ davonkommt. Bei uns wurde richtig und sehr schnell reagiert. Hoffentlich bleibt die aktuelle Entwicklung weiter so positiv, damit wir alle bald wieder auf die Fußballplätze zurückkehren können."

Sind die Maßnahmen, die die Bundesregierung trifft, gerechtfertigt?

"Definitiv ja, sogar die Deutschen blicken diesmal etwas neidisch zu uns. Und bei uns im Verein tragen alle die Entscheidungen zu hundert Prozent mit. Der Fußball spielt derzeit aber nur eine Nebenrolle."

Wie gehen Sie im Verein damit um? Absolvieren alle Spieler Heimtraining? Wird das überprüft?

"Im Stadion gibt es derzeit nur Notbetrieb, sprich Instandhaltungsmaßnahmen. Unsere beiden Mannschaften haben kein Heimprogramm erhalten. Sie haben aber alle noch die Vorgaben der Wintervorbereitung. Wir gehen davon aus, dass sich jeder Spieler individuell fit hält. Wir vertrauen hier unseren Burschen vollauf, kontrolliert wird das nicht. Sobald wir neue Infos bzw. Entscheidungen vom Verband haben, werden wir die weiteren Schritte festlegen."

Gibt es regelmäßig telefonischen Kontakt mit den Spielern?

"Ja, telefonisch und per WhatsApp probieren wir uns bei Laune zu halten und uns gegenseitig zu informieren. Zum Glück sind bis jetzt alle gesund geblieben, was für uns derzeit das Wichtigste ist."

Werden aktuell die Spielergehälter weiter bezahlt oder gibt es eine Sonderabsprache mit den Spielern?

"Bei uns gibt es keine Spielergehälter sondern nur eine Aufwandsentschädigung."

Gehen Sie davon aus, dass im Frühjahr gar nicht mehr gespielt wird? Wenn ja, was würde das für die Finanzen Ihres Vereins bedeuten?

"Im Frühjahr wird meiner Meinung nach sicher nicht mehr gespielt. Auch darüber hinaus bin ich mir nicht wirklich sicher. Finanziell wird das natürlich sehr schwierig den Verein ohne Einnahmen ordnungsgemäß zu führen. Das einzige das jetzt hilft ist, dass sich natürlich auch die Ausgaben reduzieren. Wir sind hier der Gemeinde Rohrbach für die Unterstützung bei den laufenden Fix-Ausgaben sehr dankbar. Diese fallen ja leider auch ohne Spielbetrieb an."

Stehen die Sponsoren in dieser schwierigen Situation weiterhin zum Verein bzw. zu ihren Zusagen?

"Wir sind uns ziemlich sicher, dass uns unsere Sponsoren auch in Zukunft nicht im Stich lassen werden, sobald es mit der Wirtschaft wieder aufwärts geht. Derzeit lassen wir unsere Sponsoren in dieser schwierigen Zeit komplett in Ruhe. Sie haben jetzt genug eigene Sorgen."

Welche Maßnahmen wünschen Sie sich von der Bundesregierung, um die Vereine während bzw. nach dieser schweren Zeit zu unterstützen?

"Sollte es finanzielle Zuschüsse geben, dann sollten alle nach gleichen Richtlinien behandelt werden. Jeder Zuschuss bzw. jede finanzielle Erleichterung würde den ehrenamtlichen Verantwortlichen der vielen kleinen Sportvereine helfen und unsere Sorgen etwas kleiner machen. Ich persönlich würde mir aber wünschen, dass in Zukunft wieder mehr Kinder und Jugendliche für den Fußballsport zu begeistern sind. Gerade jetzt merken wir ja am eigenen Leib, wie sehr uns der soziale Kontakt zu unseren Sportkameraden und die gemeinsame Bewegung fehlt."

Photo: Richard Purgstaller / by Ligaportal/Roo

