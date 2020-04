StayAtHome-Wordrap (20): Gregor Weissensteiner (Strallegg/ULO)

Details Dienstag, 28. April 2020 18:45

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Unterliga Ost sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der zwanzigste Teil kommt vom UFC Bäckerei Felber Strallegg. Ligaportal.at konfrontierte den Spieler Gregor Weissensteiner mit einem Wordrap:

So halte ich mich aktuell fit: Laufen, Radfahren und ein paar Heimworkouts.

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Alex Lackner (auch weil ich bei ihm versichert bin ;-)), aber über die WhatsApp-Gruppe sind wir eigentlich alle gut verbunden.

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Statt 9 Millionen Teamchefs haben wir derzeit 9 Millionen Virologen. Ich vertraue den Experten, dass das die richtige Entscheidung ist. Gesundheit geht vor. Für die absolut oberligatauglichen Rohrbacher tut es mir sehr leid.

Homeoffice: Eine große Herausforderung für mich als Lehrer, da der fehlende persönliche Kontakt zu den SchülerInnen das Lehren und das Lernen erschwert. Großes Kompliment an alle Eltern, die hier großteils super mitziehen.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Wir kochen derzeit recht abwechslungsreich, aber Hühnerbrust in allen Variationen darfs gerne öfter sein.

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Weil es einfach schöner ist, sich gemeinsam für ein Ziel zu quälen.

Diese Serie schaue ich aktuell: Haus des Geldes, Zeit im Bild und einige Dokus.

Verschiebung der EM: Mit etwas Hausverstand betrachtet absolut alternativlos.

Geisterspiele: Nehmen dem Sport viel Reiz, weils um Emotionen geht, sind aber besser als gar keine Spiele.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Auf die Einhaltung des Sicherheitsabstands.

Lieblings-App: Könnte mich hier jetzt bei euch einschleimen, sage aber Whatsapp, da ich damit mit meiner Familie und meinen Freunden in Kontakt bleiben kann.

Challenges auf Instagram: Unterhaltsam. An der Stelle darf ich auf die FB-Challenge meines Vereins verweisen. Schauts euch an und machts mit. :-)

Vorbild: Sportlich Xabi Alonso und Thiago Alcantara, menschlich meine Eltern.

Lieblingsfilm: Championsleague Finale 2013

Mein bester Gegenspieler war: In der Unterliga auf jeden Fall Philipp Lembäcker, auch wenn er uns in dieser Saison erspart geblieben ist.

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Der 3:0-Heimsieg gegen Bad Blumau (8 Spieltag).

Ligaportal: Super App für alle Fans des Amateurfußballs, besondere Grüße gehen hier an meinen Vater, der euch einige Klicks beschert. ;-)

