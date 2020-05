StayAtHome-Wordrap (41): Sascha Mauerhofer (Sonnhofen /ULO)

Details Mittwoch, 13. Mai 2020 15:39

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Unterliga Ost sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der bereits einundvierzigste Teil kommt vom USC Inseltown Rb Fandler Öle Sonnhofen. Ligaportal.at konfrontierte Angreifer Sascha Mauerhofer mit einem Wordrap:

So halte ich mich aktuell fit: Da ich eine Familie mit 2 Kindern habe wird mir niemals fad. Zudem stehen auch Spaziergänge und Läufe auf dem Programm.

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Anfangs war es etwas ruhig. Dann aber ist die Mannschaft aufgrund einer eigenen WhatsUp-Gruppe öfters in Kontakt getreten. Am öftesten kommunizierte ich dabe mit Faist Manuel.

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Dazu will ich mich nicht äußern, jedermann kann man es sowieso nicht Recht machen.

Homeoffice: Ich bin derzeit in Kurzarbeit.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: zuletzt wurden desöfteren Ripperl gegrillt.

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Die Kameradschaft und Abwechslung beim Training bzw. das Beisammensein nach dem Training gehen doch ab.

Diese Serie schaue ich aktuell: keine

Verschiebung der EM: Schade, weil Österreich dabei ist. Jetzt gilt es die Spannung bis ins 2021-Jahr aufrecht zu erhalten.

Geisterspiele: für Spieler sicher ungewohnt

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Händewaschen und Mundschutz

Lieblings-App: Laola

Challenges auf Instagram: StayAtHome-Challenge

Vorbild: Wayne Rooney

Lieblingsfilm: Gladiator

Mein bester Gegenspieler war: Meine Einsätze in höheren Ligen sind schon länger her. Da fehlt mir jetzt kein Name ein.

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Das Halbjahr ist für uns wahrlich nicht nach Wunsch verlaufen. Ich will und möchte erst gar nicht zurückdenken ;-)

Ligaportal: Ein sehr interessantes App

