StayAtHome-Wordrap (50): Lukas Kleinhappl (Hartberg/Umg./ULO)

Die ersten Trainingseinheiten wurden unter Einhaltung der Vorgaben abgespult. Wie sich die Sache mit dem Meisterschaftsstart entwickeln wird bleibt abzuwarten. So sind die Akteure in der Unterliga Ost auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der bereits fünfzigste Teil kommt vom USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung. Ligaportal.at konfrontierte Mittelfeldspieler Lukas Kleinhappl mit einem Wordrap:

Meine Trainings-Aktivitäten in den letzten Monaten waren: Laufen, Tennis, Radfahren

Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Rainer Kitting

War der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Ja, leider

Homeoffice: war in Ordnung

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Burritos

Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: für den Zusammenhalt und das Teamgefühl

Verschiebung der EM ins 2021-Jahr: kein Problem, Sicherheit ist wichtiger

Geisterspiele: nicht das Gelbe vom Ei, aber besser als gar nichts

Was gilt es aus der Coronazeit mitzunehmen: Gesundheit steht über allem

Lieblings-App: Teletext

Challenges auf Instagram: nicht dabei

Vorbild: Papa

Lieblingsfilm: Top Gun

Mein bester Gegenspieler war: Andreas Pöttler

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: unser Sieg in Greinbach

Wann scheint ein Meisterschaftsstart realistisch zu sein: Mitte September

Ligaportal: informativ

by: Ligaportal/Roo

