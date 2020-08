Union Gross Steinbach gewinnt Sieben-Tore-Spektakel gegen Sonnhofen

Details Samstag, 29. August 2020 12:44

Am Freitag war in der 1. Runde der Unterliga Ost auch Union Gross Steinbach aktiv, der auf USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen traf und zuhause um drei Punkte kämpfte. Tore waren vorprogrammiert, denn sieht man sich die Head-to-Head Bilanz der beiden Mannschaften an, so fielen seit 2008 immer mindestens drei Tore. Die Statistik sollte Recht behalten. In einem Sieben-Tore-Spektakel setzte sich der Gastgeber aus Gross Steinbach mit 5:2 gegen Sonnhofen durch.



Unterhaltsame erste Halbzeit

Die rund 150 Zuseher erlebten ein packendes Spiel und kamen voll auf ihre Kosten. In den Anfangsminuten ein offenes Spiel, konnten die Hausherren dann in der 23. Minute Kapital schlagen und durch Damir Jambrusic auf 1:0 stellen. Doch die Führung hielt nicht lange. Daniel Bauernhofer schlenzte einen Freistoß perfekt ins Kreuzeck und sorgte nur zwei Minuten nach dem Rückstand für das 1:1 zugunsten Sonnhofens. Bis kurz vor der Pause beruhigte sich ein wenig das Spiel, ehe Sascha Mauerhofer nach einem scharf gespielten Stanglpass der Gross Steinbacher den Ball bitter ins eigene Tor beförderte. Danach beendete der Unparteiische die erste Halbzeit: 2:1.



Turbulente Schlussphase

Nach dem ungünstigen 2:1 vor der Pause, erholten sich die Gäste aus Sonnhofen und machten in Hälfte zwei Druck. In der 55. Minute war es dann soweit - Darijo Dragosavac erzielte den 2:2 Ausgleich, welcher sich abgezeichnet hatte. Aber im vermeintlichem Gegenzug stellte zwei Minuten später Georg Voit den alten Ein-Tore-Vorsprung wieder her. Dann wurde es ruppiger, die Gäste schmissen die Nerven weg - Richard Deibel sah wegen Kritik die gelb-rote Karte und musste den Platz verlassen. Doch Gross Steinbach konnte mit einem Mann mehr die Partie nicht entscheiden, und so blieb es weiter spannend. In der 81. Minute zückte Schiedsrichter Primus wieder Gelb-Rot. Der Torschütze zum 1:0 Damir Jambrusic fehlt der Mannschaft damit im nächsten Spiel. Zehn gegen Zehn in den letzten Minuten. Sonnhofen versuchte alles, um doch noch mit einem Punkt nach Hause zu fahren. Doch die Hausherren entschieden die Partie spät mit zwei weiteren Treffern (84. und 95.). Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht Gross Steinbach als Sieger vom Platz, besiegt USC Sonnhofen mit 5:2. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen TuS Spitzer Engineering Vorau beweisen, USC Sonnhofen trifft auf USV Pöllauberg und hofft auf einen Sieg.





UNION GROSS STEINBACH 5:2 USC SONNHOFEN (2:1)

Torfolge: 1:0 (Jambrusic 23.), 1:1 (Bauernhofer 25.) 2:1 (ET, Mauerhofer 45.), 2:2 (Dragosavac 55.), 3:2 (Voit 57.), 4:2 (Grabenhofer 84.), 5:2 (Voit 95.)

Stimme zum Spiel:

Markus Rechling, Sektionsleiter Gross Steinbach:

"Die zweite Halbzeit war ruppiger, Sonnhofen hat Druck gemacht. Aber der Knackpunkt war das 3:2."

