TuS Spitzer Engineering Vorau mit Last-Minute-Remis gegen RB Felber Schokoladen Birkfeld

Details Samstag, 29. August 2020 20:50

Am Samstag war in der 1. Runde der Unterliga Ost auch TuS Spitzer Engineering Vorau aktiv, der auf RB Felber Schokoladen Birkfeld traf und zuhause um drei Punkte kämpfte. In der letzten Begegnung in der Saison 19/20 siegte Vorau ganz klar mit 4:0 gegen Birkfeld. So eine klare Angelegenheit war es beim Startschuss in die Saison 20/21 nicht. Birkfeld bot Vorau ordentlich Paroli und musste sich erst in der letzten Minute des Spiels einen Punkt abluchsen lassen.



Vorau nach Rückstand mit der Pausenführung

In der ersten halben Stunde erwischten die Birkfelder den besseren Start in die Partie und belohnten sich dann auch mit dem ersten Treffer. Nicolas Hutter bewies in Minute 32 Goalgetter-Qualitäten und stellte auf 0:1. TuS Spitzer Engineering Vorau zeigte sich nur kurz geschockt und brachte drei Minuten später seine Fans mit dem 1:1 zum Jubeln. Torschütze: Marijan Grubisic. Und die Hausherren drehten sogar noch in Halbzeit eins die Partie. Markus Zarnhofer wird der Ball in den Lauf gespielt, welchen er gekonnt in der 43. Minute zum 2:1 vollendete. In weiterer Folge machte Schiedsrichter Engelbert Schlegl einen Schlussstrich unter die erste Halbzeit und schickte die Kicker in ihre Kabinen.

Lucky-Punch zum 3:3!

In den ersten Minuten des zweiten Abschnittes pletscherte das Spiel ein wenig dahin. Vorau verpasste es den dritten Treffer zu erzielen, und so waren es wieder die Gäste, die ein Übergewicht am Spielgeschehen verzeichneten und immer wieder mit Nadelstichen aufkamen. In weiterer Folge gelang den Birkfeldern in Minute 70 der verdiente Ausgleich und zwei Minuten später jubelten die Gäste sogar über das 2:3. Igor Deronjic war es, der sein Team jubeln ließ. Danach sah es aus, als würde Birkfeld drei Punkte aus Vorau entführen. Doch mit dem letzten Angriff des Spiels köpfelte Rainer Romirer wuchtig zum 3:3 ein und durfte sich mit seiner Mannschaft über den Lucky-Punch und einen Punkt zum Auftakt freuen.





TUS VORAU 3:3 UNION BIRKFELD (2:1)

Torfolge: 0:1 (Hutter 32.), 1:1 (Grubisic 35.), 2:1 (Zarnhofer 43.), 2:2 (Pölzl 70.), 2:3 (Deronjic 2:2), 3:3 (Romirer 93.)

Stimme zum Spiel:

Gerald Knapp, Sektionsleiter Vorau:

"Wir sind mit dem Punkt zufrieden. Es war alles in allem ein Unentschieden, welches in Ordnung geht."

by: Ligaportal.at/Patrick Woppel

