Diskussionslos: Birkfeld schafft gegen Strallegg den ersten Saisondreier [Video]

Details Samstag, 05. September 2020 15:32

In der Unterliga Ost empfing der Tabellensechste der RB Felber Schokoladen Birkfeld in der 2. Runde den Tabellenzwölften den UFC Bäckerei Felber Strallegg. Bei der Startbegegnung war es den Birkfeldern gelungen einen Punkt in Vorau gutzuschreiben. Strallegg hingegen hat zuhause gegen Burgau das Nachsehen. Auch diesmal reicht es für die Assigal-Truppe zu keinem Punkt, wonach der Fehlstart perfekt ist. Die Schöberl-Mannen hingegen dürfen mit den vier Zählern durchaus zufrieden sein. Der Spielleiter war Agron Ziberi, assistiert wurde er von Daniel Stampfl. 180 Zuseher waren Robert Almer Stadion mit von der Partie.

Birkfeld legt die Basis zum Erfolg

In der ersten halben Stunde kommt es dazu, dass sich die beiden Mannschaften über weite Strecken auf Augenhöhe begegnen. Die beiden Defensiv-Abteilungen verrichten einen starken Job, wonach es auch bis zur 33. Minute beim 0:0 bleibt. Bernd Pölzl nützt dann den ihm gewährten Freiraum. Auch der Abschluss sollte passen. Aus 20 Metern Entfernung markiert er die 1:0-Führung. In weiterer Folge geht für die Hausherren doch vieles einfacher. Eben weil die Strallegger dazu gezwungen sind, mehr für das Offensivspiel beizutragen. Die Räume die sich dabei öffnen, können die Birkfelder in der 43. Minute nützen. Wieder geht dem ein Ballverlust der Gäste in der Vorwärtsbewegung voraus. Kandlbauer schickt dann Gösslbauer auf die Reise, der die Gunst der Stunde nützt - Halbzeitstand: 2:0.

Die Gäste stehen auf verlorenen Posten

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu vier Verwarnungen, ist es der Platzherr, der die Taktzahl vorgibt. Auch vor des Gegners Tor erweist man sich weiter sehr erfolgreich. So gelingt innerhalb von weniger Minuten für eine vorzeitige Entscheidung zu sorgen. 56. Minute: Mario Gösslbauer trifft mit seinem zweiten Treffer überlegt zum 3:0 in die Maschen. Dabei beweist er mit einem Heber über Gästekeeper Pesendorfer sehr viel Übersicht. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sind die Würfel in dieser Begegnung gefallen. Aber die Birkfelder legen noch ein Schäuferl nach. In der 62. Minute trägt Routinier Igor Deronjic für das 4:0 Sorge. Dabei wird er von der Strallegger Defensive im Strafraum völlig übersehen. Stefan Tödling kann in der 75. Minute per Elfmeter noch auf 4:1 verkürzen - was dann auch der Spielendstand war.

RB BIRKFELD - UFC STRALLEGG 4:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (33. Pölzl), 2:0 (43. Gösslbauer), 3:0 (56. Gösslbauer), 4:0 (4:0 (62. Deronjic), 4:1 (75. Tödling/Elfer)

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten