Gehörige Abreibung: Bad Blumau steht gegen Birkfeld auf verlorenen Posten!

Details Samstag, 26. September 2020 13:52

USC Rogner Bad Blumau empfing am Freitag vor heimischem Publikum den Tabellensechsten den RB Felber Schokoladen Birkfeld und wollte unbedingt drei Punkte einfahren. In der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden die Punkte geteilt. Aus diesem Vorhaben wurde aber nichts. Weil es die Birkfelder hervorragend verstehen, sich entsprechend in Szene zu setzen. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Schöberl-Truppe aus fünf Spielen, 10 Punkte verbuchen kann. Was dann bei Bad Blumau entschieden anders aussieht. Denn die Sirakov-Schützlingen verweisen erst auf einen einzigen Zähler. Der Spielleiter war Daniel Kreiner, assistiert wurde er von Josef Passat. 70 Zuseher waren im Safenstadion mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Die Hausherren halten lange mit

Gleich in den ersten Minuten bearbeitet USC Rogner Bad Blumau die gegnerische Abwehr, agiert in den Zweikämpfen aggressiver und zwingt dem Gegner sein Spiel auf. Bernhard Koller trifft in der 11. Minute zum 1:0 für Bad Blumau und lässt die Zuschauer jubeln. Was den Hausherren vorerst einmal den nötigen Rückhalt verleiht. Mit einer straff organisierten Defensive lässt man wenig bis gar nichts anbrennen. Den Gästen fehlt es vorerst aber auch noch am nötigen Einfallsreichtum. Ein Umstand, der sich aber rasch ändern sollte. Denn mit dem 1:1-Ausgleichstor in der 40. Minute, Bastian Kandlbauer ist der Torschütze, beginnt sich die Angelegenheit zu drehen. Noch vor dem Pausenpfiff geht Birkfeld dann erstmalig in Führung. Bernd Pölzl trifft in der 43. Minute zum 1:2-Halbzeitstand.

Birkfeld sorgt nun für klare Fronten

Nach dem Seitenwechsel, insgesamt kommt es zu drei Verwarnungen, fabrizieren die Birkfelder dann Nägel mit Köpfen. Was heißt, dass man keine Zweifel mehr darüber aufkommen lässt, wer denn nun als Sieger den Platz verlassen wird. Bernd Pölzl stellt in der 58. Minute mit seinem zweiten Tor die Weichen frühzeitig in Richtung Auswärtssieg. Denn nach dem 1:3 haben die Birkfelder nachweislich alles unter Kontrolle - Angriff auf Angriff rollt auf das Tor der Bad Blumauer. Das Resultat daraus sind weitere Treffer. Auf das 1:4 durch Mario Gösslbauer (71.) wissen die Heimischen duch Julian Glaser (75.) noch eine Anwtort zu geben. Aber auf das 2:4 sollten noch drei weitere Birkfelder Tore folgen. Deronjic (80.), Jolic (85.) und Grünanger (89.) sorgen letztlich für einen glasklaren 2:7-Auswärtssieg.

USC BAD BLUMAU - RB BIRKFELD 2:7 (1:2)

Torfolge: 1:0 (11. Koller), 1:1 (40. Kandlbauer), 1:2 (43. Pölzl), 1:3 (58. Pölzl), 1:4 (71. Gösslbauer), 2:4 (75. Glaser), 2:5 (80. Deronjic), 2:6 (85. Jolic), 2:7 (89. Grünanger)

Stimme zum Spiel:

Raphael Thonhofer, Sektionsleiter Birkfeld:

"Der Mannschaft gelingt es hervorragend, die Form die man schon in der Vorbereitung verzeichnete, entsprechend auszuspielen. Das Ziel das wir uns gesetzt haben lautet, im oberen Drittel mit dabei zu sein."

by: Ligaportal/Roo