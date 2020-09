Eindrucksvoll: Sonnhofen verabreicht Strallegg ein halbes Dutzend!

Details Samstag, 26. September 2020 14:27

Am 5. Spieltag treffen in der Unterliga Ost der UFC Bäckerei Felber Strallegg und der USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen aufeinander. Und dabei gelingt es den Suppanitz-Mannen einen glasklaren Auswärtssieg unter Dach und Fach zu bringen. Was soviel bedeutet, dass Sonnhofen nun nach fünf Spielen bei 8 Punkten hält. Was bei Strallegg doch entschieden anders aussieht. Denn die Assigal-Truppe ziert immer noch punktelos das Tabellenende. Der Spielleiter war Tarik Sahbegovic - 80 Zuseher waren in der Joglland Arena mit von der Partie.

Sonnhofen lässt Ball und Gegner laufen

Vom Start weg geben die Gäste zu verstehen, dass man gekommen ist um etwas Zählbares zu verbuchen. Sehr früh schon gelingt es Sonnhofen auch, die Weichen in Richtung Auswärtssieg zu stellen. Denn es sind gerade einmal 6 Spielminuten vergangen, schon leuchtet ein 0:2 von der Anzeigtetafel. Zuerst ist es Darijo Dragosavac, der einmal mehr bereits in der 4. Minute für seine Farben ins Schwarze trifft. Nur zwei Minuten später legt Florian Kernbichler mit dem 0:2 ein Schäuferl nach. Demnach befinden sich die Bad Blumauer praktisch vom Start weg auf der Verliererstraße. Denn die Gäste bleiben drauf und markieren noch vor dem Pausenpfiff drei weitere Tore. Lembäcker mit einem Elfmeter (24.) und zweimal der umtriebige Dragosavac (26., 43.) sorgen letztlich für einen komfortablen 0:5-Halbzeitstand.

Strallegg steht auf verlorenen Posten

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu vier gerecht verteilten Verwarnungen, sind die Gäste das federführende Team. Aber Strallegg gelingt es nun doch besser die Angriffsbemühungen der Gäste weitgehendst in Schach zu halten. In der 70. Minute macht dann Daniel Bauernhofer mt dem 0:6 das halbe Dutzend voll. Der spielerische Unterschied der beiden Mannschaften ist doch frappant. Den Hausherren ist es nachfolgend nicht einmal vergönnt, den Ehrentreffer zu erzielen. Da scheint Strallegg wohl noch eine harte Zeit bevorstehen. Der Abstiegskampf scheint ausgemachte Sache zu sein. Sonnhofen hingegen darf sich in der vorderen Tabellenhälfte breit machen - Spielendstand: 0:6.

UFC STRALLEGG - USC SONNHOFEN 0:6 (0:5)

Torfolge: 0:1 (4. Dragosavac), 0:2 (6. Kernbichler), 0:3 (24. Lembäcker/Elfer), 0:4 (26. Dragosavac), 0:5 (43. Dragosavac), 0:6 (70. Bauernhofer)

by: Ligaportal/Roo