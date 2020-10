Angeschrieben! Strallegg holt gegen Rohrbach überraschend den ersten Punkt!

Details Samstag, 03. Oktober 2020 10:47

In der Unterliga Ost empfing der Tabellenvierzehnte der UFC Bäckerei Felber Strallegg in der 6. Runde den Tabellenneunten den SV Schermann Erdbau Rohrbach. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte SV Schermann Erdbau Rohrbach mit 3:2 das bessere Ende für sich. Diesmal aber kommt es zu einer Punkteteilung. Was doch einigermaßen überraschend ist. War das doch im 6. Spiel der erste Punkt, den Strallegg gutschreiben kann. Die Rohrbacher halten nun aktuell bei 8 Zählern. Der Spielleiter war Daniel Schalk, assistiert wurde er von Rene Krinner. 100 Zuseher waren in der Joglland Sport - Freizeitarena mit von der Partie.

Marco Wieser trifft für Rohrbach

Vom Start weg geben die Hausherren zu verstehen, dass man es auf der Agenda stehen hat, endlich anzuschreiben. In der 12. Minute finden die Strallegger auch die erste gute Möglichkeit im Spiel vor. Der Schuss streift nur knapp Tor der Rohrbacher vorbei. Je länger das Spiel dann dauern sollte, umso aktiver nehmen dann auch Gäste am Geschehen teil. In der 29. Minute kann sich die Schweiger-Truppe dann für die getätigten Bemühungen belohnen. Nach einer Freistoßvorlage ist es Marco Wieser, der per Kopf für das 0:1 Sorge trägt. Was die Rohrbacher so richtig auf den Geschmack bringt. Aber trotz guter Gelegenheiten, das zweite Tor sollte vor dem Pausenpfiff nicht mehr gelingen - Halbzeitstand: 0:1.

Strallegg holt den ersten Punkt

Auch nach dem Seitenwechsel, insgesamt kommt es zu vier Verwarnungen, erweisen sich die Köhler-Schützlinge als unbequemer Spielpartner. Gelingt es doch, den Favoriten bei den Hörner zu packen. Trotzdem deutet alles darauf hin, dass die Rohrbacher den erwarteten Auswärtssieg unter Dach und Fach bringen. Denn in der 69. Minute ist es Stefan Tödling, der ein unglückliches Eigentor fabriziert. Aber auch ein Zweitore-Rückstand hält die Strallegger nicht davon ab, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Und tatsächlich, es gelingt noch, einen Zähler auf die Habenseite zu bringen. Zuerst markiert Roland Weber in der 71. Minute das 1:2. Und mit dem allerletzten Spielzug in der 94. Minute kommt es dann noch zum 2:2. Slaven Hlisc sichert Strallegg den ersten Meisterschaftspunkt in der Saison 20/21.

UFC STRALLEGG - SV ROHRBACH 2:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (29. Wieser), 0:2 (69. Tödling/ET), 1:2 (71. Weber), 2:2 (94. Hlisc)

Stimme zum Spiel:

Michael Halwachs, Sektionsleiter Rohrbach:

"Mit der Punkteteilung sind wir ganz und gar nicht zufrieden. Wir hätten den Sack schon früher zumachen müssen. Das Gegentor in der 94. Minute ist eine bittere Sache. Wir waren einfach nicht konsequent genug, so ist es dann noch zum Ausgleich gekommen."

