Nicht aufzuhalten: Hartberg/Umgebung brettert auch über Sonnhofen drüber!

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 08:27

Am Samstag empfing der USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen vor eigenem Publikum den Tabellenersten den USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen. An diesem Vorhaben ist man aber sehr deutlich vorbeigeschrammt. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Suppanitz-Truppe nun nach 6 Spielen weiterhin bei 8 Punkten hält. Souverän hingegen die Prem-Schützlinge, die auch das sechste Saisonspiel gewinnen können und mit dem Punktemaximum weiter von der Tabellenspitze lachen. Der Spielleiter war Michael Spörk - 200 Zuseher waren im Hans Krogger Stadion mit von der Partie.

Die Gäste legen die Basis für den Erfolg

Gleich nach dem Anpfiff versucht USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung permanent Druck aufzubauen, um diesen dann in weiterer Folge in Tore umzumünzen. Dietmar Pölzler bewahrt in der 6. Minute kühlen Kopf und kann zum 0:1 einschieben. Es sollte letztlich nicht das einzige Tor des umtriebigen Gästespielers an diesem Nachmittag bleiben. Für Sonnhofen kommt dieser rasche Rückstand klarerweise zum denkbar falschen Zeitpunkt. Denn nun gilt es sehr früh schon, auch mehr in das Spiel nach vorne zu investieren. Was dann wiederum mehr Freiräume mit sich bringt, diese kann der spielfreudige Tabellenführer nachfolgend auch in etwas Zählbares ummünzen. 28. Minute: Wieder ist es der 26-jährige Dietmar Pölzler, der erfolgreich im Mittelpunkt des Geschehens steht - Halbzeitstand 0:2.

Für Sonnhofen gibt es nichts zu erben

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu zwei gerecht verteilten Verwarnungen, gelingt es Hartberg/Umgebung, stark aufzuzeigen. Es kommt nicht von ungefähr, dass man mit einem Torverhältnis von 23:5, in der Tabelle, überlegen den Platz an der Sonne einnimmt. Zumindest bis zur 71. Minute kann sich Sonnhofen aber schadlos halten. Aber wenn die Angriffs-Maschinerie des Titelfavoriten einmal ins laufen kommt, schaut es für das Gegenüber nicht wirklich gut aut. So gelingt es den Gästen innerhalb von nur 3 Minuten, den Spielstand auf 0:5 zu erhöhen. Gernot Kraussler, Dietmar Pölzler und Martin Mogg sind dabei die jenigen, die sich in die Schützenliste eintragen können. In der 88. Minute macht Hartberg/Umgebung dann das halbe Dutzend voll. Jakob Mogg trägt Sorge für den sehr deutlichen 0:6-Spielendstand.

USC SONNHOFEN - USV HARTBERG/UMGEBUNG 0:6 (0:2)

Torfolge: 0:1 (6. Pölzler), 0:2 (28. Pölzler), 0:3 (71. Kraussler), 0:4 (73. Pölzler), 0:5 (74. M. Mogg), 0:6 (88. J. Mogg)

by: Ligaportal/Roo