Weiße Weste: Die Vorauer bleiben auch in Pöllauberg ungeschlagen!

USV Pöllauberg empfing am Freitag vor heimischem Publikum den Tabellensechsten den TuS Spitzer Engineering Vorau und wollte unbedingt drei Punkte einfahren. In der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden die Punkte geteilt. Diesmal aber hatte die Haspl-Truppe die Nase vorne. Was gleichbedeutend damit war, dass die Vorauer weiter ungeschlagen bleiben. Aus 8 Spielen konnten 14 Punkte verbucht werden. Weniger rosig sieht es für Pöllauberg aus. So reichte es erst zu 6 Zählern. Der Spielleiter war Jörg Eberhard, assistiert wurde er von Ahmas Reish. 80 Zuseher waren in der Naturparkarena mit von der Partie.

Der erste Abschnitt verläuft torlos

Zu Beginn der Begegnung gelingt es den Seidl-Schützlingen, sich entsprechend teuer zu verkaufen. Die bisherigen sechs Punkte kann Pöllauberg allesamt am eigen Platz gutschreiben. Demnach waren die Vorauer auch vorgewarnt. Die Gäste führen zwar die technisch feinere Klinge, aber was den Torabschluss anbelangt, gibt es noch kein Erfolgserlebnis zu vermelden. Was damit zu tun hat, dass die Pöllauberger in der Defensive vorerst einen starken Job verrichten. Mit einem organisierten Auftritt lässt der Gastgeber wenig bis gar nichts anbrennen. Den Gästen, die eine starke Meisterschaft spielen, fehlen vorerst die nötigen Ideen, um die Hausherren aus den Angeln zu heben. So geht es dann wenig überraschend mit dem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Die Vorauer können zusetzen

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu fünf Verwarnungen, gelingt es den Vorauern dann aber doch, einen Zahn zuzulegen. Nun kommt zutage, warum die Gäste so weit vorne in der Tabelle platziert sind. Mit geradlinigen Angriffs-Fußball bringt man die Hausherren ins wanken. Nach knapp einer gespielten Stunde gelingt es den Gästen, in Führung zu gehen. Der 28-jährige Kroate Dario Potrosko kann sich mit dem 0:1 in die Schützenliste eintragen. Mit diesem Führungstor geht dann doch vieles einfacher bei den Gästen. Die Pöllauberger finden einen schweren Stand vor. Trotz heftiger Bemühungen gelingt es nicht mehr, sich in Szene zu setzen. Aber erst in der Schlussminute fällt die endgültige Entscheidung. Mathias Kager trifft mit einem Elfmeter zum 0:2-Spielendstand.

USV PÖLLAUBERG - TUS VORAU 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (58. Potrosko), 0:2 (90. Kager/Elfer)

