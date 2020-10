Klasse für sich: Hartberg/Umgebung fährt gegen Birkfeld den 8. Sieg ein!

Details Samstag, 24. Oktober 2020 14:29

USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung empfing am Freitag vor heimischem Publikum den Tabellensiebten den RB Felber Schokoladen Birkfeld und wollte unbedingt drei Punkte einfahren. Das letzte Aufeinandertreffen entschied Hartberg/Umgebung mit 3:1 für sich. Auch diesmal verfügte die Prem-Truppe über den längeren Atem. Was heißt, dass Hartberg/Umgebung weiterhin beim Punktemaximum hält. Birkfeld konnte bislang aus 9 Partien 14 Zähler verbuchen. Der Spielleiter war Franz Rauch, assistiert wurde er von Bejtush Sejdiu. 90 Zuseher waren im Schldbach Stadion mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Birkfeld kann sich teuer verkaufen

Gleich in den ersten Minuten bearbeitet USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung die gegnerische Abwehr, agiert in den Zweikämpfen aggressiver und zwingt dem Gegner sein Spiel auf. Lukas Kleinhappl bleibt vor dem Kasten eiskalt und bringt in der 13. Minute seine Mitspieler mit diesem Tor zum Jubeln, neuer Spielstand 1:0. Was dann gegen das Konzept der Gäste spricht, die darauf aus waren, möglichst lange die Null zu halten. Demnach waren die Birkfelder auch dazu gezwungen, frühzeitig Plan B auszupacken. Was dann aber wieder verstärkt Räume für den überlegenen Tabellenführer mit sich bringt. Aber den Gästen gelingt es vorerst, mit der nötigen Balance ausgestattet, kein weiteres Gegentor mehr hinnehmen zu müssen. So geht es dann auch mit dem Eintore-Vorsprung in die Halbzeitpause.

Der Gastgeber sorgt nun für klare Fronten

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu vier gerecht verteilten Verwarnungen, gelingt es dann Hartberg/Umgebung einen Zahn zuzulegen. Mit geradlinigen Angriffs-Fußball bringt man das Gegenüber gehörig ins wanken. In der 53. Minute kommt es zum 2:0, Michael Prasch kann sich dabei in die Schützenliste eintragen. Weist der Leader einmal zwei Treffer Vorsprung auf, lässt sich dieser die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. So war es dann auch, in der 65. Minute beseitigt man mit dem 3:0 auch die allerletzten Zweifel. Lukas Nowotny steht dabei im Mittelpunkt des Geschehens. Zu guter Letzt folgt noch der vierte Streich. Dietmar Pölzler sorgt in der 81. Minute für den deutlichen 4:0-Spielendstand.

USV HARTBERG/UMGEBUNG - RB BIRKFELD 4:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (13. Kleinhappl), 2:0 (53. Prasch), 3:0 (65. Nowotny), 4:0 (81. Pölzler)

by: Ligaportal/Roo