Klassenverbleib: Strallegg muss dafür Muskeln spielen lassen

Details Dienstag, 05. Januar 2021 19:11

Seitdem der UFC Bäckerei Felber Strallegg in der Saison 05/06 Meister in der Gebietsliga Ost wurde, ist man, mit der Ausnahme 10/11 (OLS) und 15/16 (GLO), permanent in der Unterliga Ost antreffbar. Was dann in Summe 13 Jahre sind, in denen man über weite Strecken eine ansprechende Performance abliefern kann. Die Bemühungen der Strallegger gehen schon in die Richtung, in absehbarer Zeit wiederum das Oberliga-Ticket zu lösen. Im Herbst 2019 war man diesbezüglich auf einem hervorragenden Weg. Aber letztlich war der 5. Tabellenrang, nur vier Zähler hinter dem möglichen Relegationsplatz, aus bekannten Gründen, ohne Wert. Aktuell lässt man aber doch jegliche Konstanz vermissen, wie 7 Punkte aus 10 Spielen untermauern. Was gleichbedeutend damit ist, dass es für die Truppe von Trainer Andreas Köhler im Frühjahr darum geht, dass man aus der "Wohlfühlliga" nicht hinaus komplementiert wird.

UFC STRALLEGG:

Tabellenplatz: 12. Unterliga Ost

Heimtabelle: 12.

Auswärtstabelle: 10.

längste Serie ohne Sieg: 6 Spiele

höchster Sieg: 5:0 gg. Bad Blumau (8. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 3 Spiele

höchste Niederlage: 0:6 gg. Sonnhofen (5. Runde)

geschossene Tore/Heim: 1,8

bekommene Tore/Heim: 3,1

geschossene Tore/Auswärts: 2,2

bekommene Tore/Auswärts: 3,7

Spiele zu Null: 1

erfolgreichster Torschütze: Slaven Hlisc, Roland Weber, Stefan Tödling (je 4)

Fairplaybewerb: 13.

(Beim UFC Strallegg geht es im Frühjahr darum, nicht in die Gebietsliga durchgereicht zu werden)

SPIELER-WORDRAP MIT GREGOR WEISSENSTEINER:

Ich in 3 Worten: Nicht der 3-Wörter-Typ ;-)

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Aufstieg mit Strallegg und Meistertitel mit Ratten

Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: Wembley-CL-Finale 2013 (BVB - Bayern)

Erfolg bedeutet für mich: Ziele zu erreichen und mit sich selbst im Reinen zu sein

Mein Lieblingsessen: Pizza

Salzburg oder Rapid: Egal welche Frage, nie Rapid

Sturm, Hartberg oder GAK: Sturm

Konsole oder Brettspiele: früher Konsole, heute Brettspiele

Als Fan drücke ich die Daumen für: Bayern München und Sturm Graz

Der Held in meiner Kindheit: meine Eltern

Worauf ich nicht verzichten kann: Familie, Freunde und Sport

Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Habe mit vielen tollen Spielern gespielt, entscheide mich hier aber für Bernd Mosbacher

Hast du ein fußballerisches Vorbild: Derzeit beeindruckt mich Joshua Kimmich am meisten

Worauf bist du besonders stolz: Auf meine Loyalität und Verlässlichkeit

Ligaportal.at: Informative App, die dem Amateurfußball sehr gut tut!

In der Kabine sitze ich neben: Stefan Tödling und bald auch neben einem von mir sehr geschätzten Neuzugang :-)!

Mein Musikwunsch für die Kabine: Weniger Ballermann

Der Womanizer in der Mannschaft: Man munkelt, viele Frauen würden Benjamin Tauchhammers W-Lan-Passwort kennen

Der Stylingexperte in der Mannschaft: Stefan Tödling eifert sehr erfolgreich dem Stil eines ostdeutschen Rappers nach

Was ich noch loswerden möchte: Bleibt's gesund und brav, damit wir hoffentlich bald wieder kicken dürfen!

Photocredit: UFC Strallegg

by: Ligaportal/Roo