Corona-Roulette: Auch für Passail ist ein Neubeginn unausweichlich

Details Mittwoch, 07. April 2021 20:24

Schon zu Beginn der 2000-er-Jahre war der FC Reinisch Immobilien RB Passail in der Unterliga Ost mit von der Partie. Bis es im Sommer 2006 heißt, "Abschied nehmen" bzw. gilt es nachfolgend Geduld aufzubringen, bis man dort wieder andocken kann. Nach zwei Jahren in der Gebietsliga Ost, gilt es 08/09, sogar einen "Zwischenschritt" in der 1. Klasse Ost B zu tätigen. Dann folgt eine längere Zeit in der GLO, von der nötigen Konstanz war zunächst nicht wirklich viel sichtbar. Erst im 7. Jahr in Serie gelingt es den Passailern mit 13 Punkten Vorsprung auf Arzberg, den Wiederaufstieg in die ULO zu bewerkstelligen. Aktuell bestreitet man dort, man kann kontinuierlich abliefern, die vierte Spielzeit. Aber Fakt ist, dass "Corona" sowieso alles auf den Kopf gestellt hat. So darf man auch bei der Truppe von Trainer Markus Durlacher gespannt darauf sein, wie man imstande ist, die monatelange Zwangspause wegzustecken.

FC PASSAIL:

Tabellenplatz: 7. Unterliga Ost

Heimtabelle: 9.

Auswärtstabelle: 6.

längste Serie ohne Sieg: 2 Spiele

höchster Sieg: 4:0 in Greinbach (4. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 2 Spiele

höchste Niederlage: 1:3 gg. Hartberg/U. (3. Runde)

geschossene Tore/Heim: 1,6

bekommene Tore/Heim: 2,2

geschossene Tore/Auswärts: 2,6

bekommene Tore/Auswärts: 1,8

erfolgreichster Torschütze: Markus Wiedenhofer (9)

Spiele zu Null: 1

Fairplaybewerb: 2.

(Die Saison 21/22 stellt für den FC Passail zugleich die fünfte Spielzeit infolge in der Unterliga Ost dar)

FC PASSAIL:

- Herbst-Restprogramm -

Klappt das, dass zumindest bis zum 17. Mai, wieder Mannschafts-Training mit Kontakt erlaubt ist, gilt es für die Passailer noch drei Spiele, die dann mehr oder weniger Aufbauspiel-Charakter besitzen, zu absolvieren. Gutenberg (H), Bad Blumau (A) und Sonnhofen (H) lauten die noch offenen Begegnungen. Der Ernst beginnt dann wohl im Sommer, wenn die Vorbereitung für das anstehende Spieljahr 21/22 ansteht.

Photocredit: FC Passail

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?