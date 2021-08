Fünferpack: Gleichweit ballert Sonnhofen gegen Gutenberg im Alleingang zum Sieg

Details Samstag, 28. August 2021 15:00

Der SV Gutenberg setzt sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassiert mit dem 1:7 gegen den USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen die vierte Niederlage. Langsam aber sicher ist bei den Gutenbergern doch Feuer am Dach. Denn neben der Punkteflaute weist man nun ein Torverhältnis von 4:21 auf. Bei den Pfleger-Mannen ist hingegen alles eitle Wonne. In der Verfassung zählt man mit Sicherheit zum engeren Favoritenkreis.

Gutenberg ist in der Defensive gefordert

Sonnhofen wird der Favoritenrolle voll gerecht. Mit einem deutlich Heimsieg gegen den Nachzügler kann man sich weiter ganz weit vorne in der Tabelle behaupten. Diskussionsloser "Man of the match" war Julian Gleichweit, der für den Gastgeber gleich fünfmal ins Schwarze trifft. In der 19. Minute kommt es zum 1:0. Der 20-jährige Angreifer markiert per Kopf seinen ersten Treffer an diesem Tag. Die Reiter-Truppe kann sich danach teuer verkaufen, mehr aber nicht. Von einem Erfolgserlebnis sind die Gutenberger doch ein Stück weit entfernt. Sonnhofen macht das, was man am liebsten und besten macht. Mit geradlinigen Angriffs-Fußball ist man bemüht darum die Defensive des Spielpartners durcheinander zu beuteln. Was streckenweise auch gelingt - Halbzeitstand aber 1:0.

Sonnhofen lässt Ball und Gegner laufen

Im zweiten Durchgang geht es dann Schlag auf Schlag. Jetzt fallen die Tore wie die reifen Früchte - sieben an der Zahl. Zuerst einmal kommt der große Auftritt von Julian Gleichweit, der innerhalb von nur 12 Minuten einen lupenreinen Hattrick schnürt (53., 59. 65.). Aber mit dem 4:0 gibt man sich im Lager der Hausherren noch nicht zufrieden. Demnach klingelt es in sieben Minuten wiederum dreimal im Kasten der Gutenberger. Daniel Bauernhofer (70.), Philipp Lembäcker (73.) und einmal mehr Julian Gleichweit (77.) stehen dabei im Mittelpunkt des Geschehens. Zumindest der Ehrentreffer gelingt den Gästen dann noch. David Gottlieb trägt in der 81. Minute für den sehr deutlichen 7:1-Spielendstand Sorge.

Stimme zum Spiel:

Manfred Pfleger, Trainer Sonnhofen:

"Vom Start weg ist es uns gelungen ein druckvolles Spiel aufzuziehen. Bei etwas mehr Nachdruck wäre noch der eine oder andere Treffer mehr möglich gewesen. Mit dem Saisonstart gilt es vollauf zufrieden zu sein."

Unterliga Ost: USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen – SV Gutenberg, 7:1 (1:0)

19 Julian Gleichweit 1:0

53 Julian Gleichweit 2:0

59 Julian Gleichweit 3:0

65 Julian Gleichweit 4:0

70 Daniel Bauernhofer 5:0

73 Philipp Lembaecker 6:0

77 Julian Gleichweit 7:0

81 David Gottlieb 7:1

by: Ligaportal/Roo

