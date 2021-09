Kantersieg: Sonnhofen deklassiert die Zweiergarnitur von Weiz

Details Sonntag, 19. September 2021 11:49

Am Samstag durften sich die Besucher in der Unterliga Ost auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams SC ELIN Weiz II und USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen freuen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete mit einem Remis. Diese Begegnung stand unter einem anderen Stern - die Gäste feierten einen souveränen 1:6 Kantersieg mit zwei Treffern in der Nachspielzeit - und hätten aufgrund der Vielzahl an Chancen noch ein paar Tore mehr erzielen können.

In der ersten halben Stunde fielen keine Tore

In den ersten 30 Minuten gab es für beide Seiten nichts zu jubeln, keinem der beiden Teams gelang ein Treffer - Chancen waren aber auf beiden Seiten einige vorhanden. In Minute 36 fasste sich Florian Kernbichler ein Herz und zog aus der Distanz ab - der Ball zappelte im Netz - es stand nun 0:1. Die Hausherren hatten prompt die adäquate Antwort parat - Christoph Rabl glich in der 38. Minute aus. Jetzt wurde die Partie heiss: Kurz vor dem Pausenpfiff jubelten die Gäste erneut, allerdings zu früh - der Treffer von Julian Gleichweit zählte nicht - der Unparteiische sah eine Abseitsstellung des Schützen. Mit dem 1:1 ging es in die Halbzeit.

Sonnhofen legte in Durchgang zwei einen Blitzstart hin

Nach dem Seitenwechsel war Sonnhofen sofort hellwach: Darijo Dragosavac nützt in der Minute 47 eine Schwäche der Gegenspieler und verwertete zum 1:2. Jetzt ging es rasant Hin und Her - die Partie nahm so richtig Fahrt auf. In der 73. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt und entschied auf Strastoß für Weiz II. Lukas Weber trat an und versemmelte den Elfmeter. Im Gegenzug besorgte Julian Gleichweit das 1:3 - jetzt war die Partie endgültig zu Gunsten der Gäste entschieden. Rene Unterweger (81.), Philipp Lembaecker (91.) und Julian Gleichweit (93.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein sorgten für den 1:6 Endstand.

SC ELIN WEIZ II - RB FANDLER ÖLE SONNHOFEN 1:6 (1:1)

Torfolge: 0:1 (36. Kernbichler), 1:1 (38. Rabl), 1:2 (47. Dragosavac), 1:3 und 1:6 (76. und 93. Gleichweit), 1:4 (81. Unterweger), 1:5 (Lembäcker)

Stimme zum Spiel:

Manfred Pfleger, Trainer Sonnhofen:

"Wir waren schnell und gut im Spiel und haben das Spiel immer im Griff gehabt. Der Sieg und auch die Höhe geht in Ordnung, weil wir extrem viele Torchancen gehabt haben."

by ReD

