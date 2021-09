Sieg in Unterzahl: Bad Blumau siegt mit einem Mann weniger gegen Strallegg

Details Sonntag, 26. September 2021 07:58

Am Freitag traf USC Rogner Bad Blumau in der Unterliga Ost auf UFC Bäckerei Felber Strallegg. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Die Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen. Schiedsrichter der Partie war Anton Strablegg, er wurde an den Seiten von Franz Hofer assistiert.

Keine Tore in den ersten zwanzig Minuten - Chancen waren aber da

190 Besucher waren ins Safenstadion nach Bad Blumau gekommen und sahen eine durchwegs abwechslungsreiche Partie. Die erste Möglichkeit in dieser Begegnung verzeichneten die Gäste - Ivan Kostelac verzog seinen Freistoß aber knapp am Tor vorbei. Jetzt waren die Hausherren dran, dreimal hätte die Elf von Coach Oliver Handler in den ersten 45 Minuten in Führung gehen können. Geklappt hat es dann aber in der 29. Minute - Felix Jörger traf zum 1:0 für die Gastgeber. Doch das wiederum ließen sich die Auswärtigen nicht gefallen - Kostelac stellte kurz vor dem Halbzeitende auf 1:1 und sorgte gleichzeitig für den Pausenstand.

Laszlo Ernecz erzielt das Siegestor und lässt die Fans jubeln

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie etwas ruppiger - Schiedsrichter Strablegg war in der 54. Minute gezwungen, die gelb-rote Karte zu zeigen - Florian Lueger musste bereits vorzeitig den Platz verlassen. Mit einem Mann weniger vollbrachte der USC Rogner Bad Blumau das Kunststück noch ein Tor zu erzielen. Laszlo Ernecz verwertete in Minute 57 einen Strafstoß zum 2:1. Nach dem Schlusspfiff bejubelt USC Bad Blumau drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen die TuS Vorau. UFC Strallegg hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.





BAD BLUMAU - UFC STRALLEGG 2:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 (30. Jörger), 1:1 (43. Kostelac), 2:1 (57. Ernecz (E.))

Stimme zum Spiel:

Gernot Baronigg, Obmann Bad Blumau:

"Im Großen und Ganzen war der Sieg verdient, da wir zur ersten Halbzeit 3:0 führen hätten müssen. Nach dem Ausschluss hat uns der Elfmeter gerettet, danach haben wir das Spiel trocken über die Runden gebracht. Ich gratuliere der Mannschaft! Der Einsatz und der Siegeswille war vorbildlich."

by ReD

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!