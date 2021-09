Die Serie hält: Rohrbach düpiert auch Gutenberg

Details Montag, 27. September 2021 18:10

Beim SV Rohrbach holte sich Gutenberg eine 0:4-Schlappe ab. Als Favorit rein – als Sieger raus. Rohrbach hat alle Erwartungen erfüllt und klettert in der Tabelle um zwei Plätze empor.

Nach 25 Minuten stand es bereits 3:0 und der Fisch war geputzt

Peter Schermann stellte die Weichen für die Gastgeber auf Sieg, als er in Minute zwei mit dem 1:0 zur Stelle war. Bereits in der elften Minute erhöhte Michael Schratt den Vorsprung von Rohrbach. Das 3:0 für die Hausherren stellte Schermann sicher. In der 24. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Alle drei Treffer fanden den selben Ursprung - nach einem Spielaufbau über die Seiten gelangten die Pässe in die Mitte und die Torschützen standen dabei immer goldrichtig. Somit gingen die Gastgeber mit einem deutlichen Vorsprung in die Halbzeitpause. Nach einer weniger überzeugenden Darbietung in der Anfangsphase des zweiten Durchganges - Rohrbach wollte den Vorsprung nur mehr über die Zeit gewinnen- schraubte Kevin Bonstingl das Ergebnis in der 72. Minute mit dem 4:0 in die Höhe. Schlussendlich verbuchte SV Rohrbach gegen Gutenberg einen überzeugenden 4:0-Heimerfolg.

Rohrbach bleibt in der Tabelle vorne dran

Rohrbach mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Die Saisonbilanz von SV Schermann Erdbau Rohrbach sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und einem Unentschieden büßte SV Rohrbach lediglich zwei Niederlagen ein. Sechs Spiele ist es her, dass Rohrbach zuletzt eine Niederlage kassierte. Die Abwehrprobleme des Gasts bleiben akut, sodass Gutenberg weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Insbesondere an vorderster Front liegt bei SV Gutenberg das Problem. Erst sieben Treffer markierte Gutenberg – kein Team der Unterliga Ost ist schlechter. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Gutenberg alles andere als positiv. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Gutenberg in dieser Zeit nur einmal gewann.

Unterliga Ost: SV Schermann Erdbau Rohrbach – SV Gutenberg, 4:0 (3:0)

2 Peter Schermann 1:0

11 Michael Schratt 2:0

24 Peter Schermann 3:0

72 Kevin Juergen Bonstingl 4:0

Stimme zum Spiel:

Christoph Schweiger, Trainer Rohrbach:

"Das war ein verdienter Sieg. Wir gehen jetzt mit vollem Fokus und stolzer Brust in die nächste Runde."

by ReD

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!