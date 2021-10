Negativserie von Gross Steinbach hält weiter an: Knappe Auswärtspleite in Burgau!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 08:55

Der SC Profi Max Burgau und Union Gross Steinbach boten den 150 angereisten Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Gross Steinbach erlitt gegen SC Burgau erwartungsgemäß eine Niederlage. Auf dem Burgauer Sportplatz bot sich den Zuschauern eine packende Begegnung, in der die Heimischen den längeren Atem unter Beweis stellten, so auch erst in der Schlussviertelstunde den Sieg einfahren konnten.

Cosmin-Adrian Luput traf zum 1:0 zugunsten von SC Profi Max Burgau (33.). Wer glaubte, Gr. Steinbach sei geschockt, irrte. Michael Voit machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (35.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der 57. Minute erzielte Markus Trummer das 2:1 für den SC Burgau. In der 65. Minute war Michael Voit mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Benjamin Posch brachte dem SC Profi Max Burgau nach 76 Minuten die 3:2-Führung. Mit Ablauf der Spielzeit schlug SC Burgau Union Gross Steinbach 3:2.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo SC Profi Max Burgau nun auf dem sechsten Platz steht. Die Saison der Gastgeber verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SC Burgau nun schon fünf Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Zuletzt lief es erfreulich für SC Profi Max Burgau, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Gross Steinbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen SC Burgau – Gr. Steinbach bleibt weiter unten drin. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Union Gross Steinbach liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 25 Gegentreffer fing. Nach der Niederlage gegen SC Profi Max Burgau bleibt Gr. Steinbach weiterhin glücklos.

Unterliga Ost: SC Profi Max Burgau – Union Gross Steinbach, 3:2 (1:1)

33 Cosmin-Adrian Luput 1:0

35 Michael Voit 1:1

57 Markus Trummer 2:1

65 Michael Voit 2:2

76 Benjamin Posch 3:2

