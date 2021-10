Spektakulärer 9-Tore-Kracher: Souveräner Erfolg für USC Sonnhofen!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 20:02

Was für eine unterhaltsame Freitagabend-Begegnung für die etwa 150 Zuschauer in der Joglland Sport- und Freizeitarena Strallegg! USC Sonnhofen erreichte einen deutlichen 6:3-Erfolg gegen UFC Strallegg. Sonnhofen ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Während die erste Halbzeit "nur" drei Tore bot, ging es nach Wiederanpfiff zur Sache - beide Mannschaften lieferten sich ein packendes Duell.

Für die 1:0-Führung war Darijo Dragosavac verantwortlich. Manuel Doppelreiter witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Strallegg ein (28.). Darijo Dragosavac schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (31.). USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Ivan Kostelac beförderte das Leder per Strafstoß zum 2:2 von UFC Bäckerei Felber Strallegg in die Maschen (47.). Für das 3:2 und 4:2 war Julian Gleichweit verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (57./69.). Roland Weber ließ sich in der 90. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:4 für UFC Strallegg. Spielstark zeigte sich USC Sonnhofen, als Kai Mauerhofer (92.) und Daniel Bauernhofer (93.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gast am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Strallegg.

UFC Bäckerei Felber Strallegg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Heimmannschaft immens. In dieser Saison sammelte UFC Bäckerei Felber Strallegg bisher zwei Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Bei Sonnhofen präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen macht es sich auf den Aufstiegsrängen gemütlich. Mit dem Sieg baute Sonnhofen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte USC Sonnhofen sechs Siege, zwei Remis und kassierte erst eine Niederlage.

UFC Strallegg steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen mit aktuell 20 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Unterliga Ost: UFC Bäckerei Felber Strallegg – USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen, 3:6 (1:2)

7 Darijo Dragosavac 0:1

28 Manuel Doppelreiter 1:1

31 Darijo Dragosavac 1:2

47 Ivan Kostelac 2:2

57 Julian Gleichweit 2:3

69 Julian Gleichweit 2:4

90 Roland Weber 3:4

92 Kai Mauerhofer 3:5

93 Daniel Bauernhofer 3:6

