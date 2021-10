Knapper 3:2-Heimerfolg: USC Bad Blumau gelingt Überraschung!

Details Samstag, 09. Oktober 2021 11:51

Beim USC Bad Blumau setzte es für USC Sonnhofen eine ungeahnte 3:2-Pleite. Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall. Aufgrund der Tabellensituation war im Vorfeld von einer einseitigen Begenugng zugunsten der Sonnhofener ausgegangen worden, am Ende wussten die Heimischen zu überraschen. 110 Zuschauer sahen im Safenstadion, wie die Blumauer dank einer beherzten Leistung knapp mit 3:2 das Feld als Sieger verließen.

Nikola Pesec brachte Bad Blumau in der 22. Spielminute in Führung. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Matej Jukic seine Chance und schoss das 2:0 (43.) für die Gastgeber. Mit der Führung für USC Rogner Bad Blumau ging es in die Halbzeitpause. Darijo Dragosavac schlug doppelt zu und glich damit für Sonnhofen aus (71./73.). Gefeierter Mann des Spiels war Nikola Pesec, der USC Bad Blumau mit seinem Treffer in der 88. Minute den Vorsprung brachte. Letzten Endes holte Bad Blumau gegen USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen drei Zähler.

USC Rogner Bad Blumau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck verließ USC Bad Blumau die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den 13. Tabellenplatz ein. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Bad Blumau ist deutlich zu hoch. 38 Gegentreffer – kein Team der Unterliga Ost fing sich bislang mehr Tore ein. In dieser Saison sammelte USC Rogner Bad Blumau bisher zwei Siege und kassierte acht Niederlagen.

Bei USC Sonnhofen präsentierte sich die Abwehr angesichts 22 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Mit 20 Punkten steht der Gast auf dem Platz an der Sonne. Sechs Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Sonnhofen momentan auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte USC Sonnhofen.

Am Freitag, den 15.10.2021 (19:30 Uhr) steht für USC Bad Blumau eine Auswärtsaufgabe gegen SV Gutenberg an. Sonnhofen tritt einen Tag später daheim gegen USV Pöllauberg an.

Unterliga Ost: USC Rogner Bad Blumau – USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen, 3:2 (2:0)

22 Nikola Pesec 1:0

43 Matej Jukic 2:0

71 Darijo Dragosavac 2:1

73 Darijo Dragosavac 2:2

88 Nikola Pesec 3:2

