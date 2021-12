Ambitionierte Ziele: In Vorau will man weiterhin im Titelkampf mitmischen

Details Donnerstag, 09. Dezember 2021 16:02

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im steirischen Amateur- Fußball zu erkunden. Den nächsten Verein, den wir vor den Vorhang holen ist der TUS Spitzer Engineering Vorau. Der Tabellenvierte in der Unterliga Ost hat sich für das Frühjahr einiges vorgenommen. Die Elf von Diego Wendel hat auch schon am Transfermarkt mitgemischt und einen Neuzugang verpflichtet. Den Traum vom Aufstieg hat man in Vorau noch nicht ad acta gelegt.

Voraus Fels in der Brandung: An Verteidiger Martin Knapp gibt es kein Vorbeikommen.

Spieler Martin Knapp stellt sich den acht Fragen:

Wie ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Wir betrachten den vergangenen Herbst durchwegs positiv. Aufgrund unserer Kadersituation sind wir natürlich mit dem vierten Tabellenplatz sehr zufrieden. Wir mussten viele Abgänge und Verletzungen hinnehmen, wenn uns vor der Saison jemand den vierten Rang prohezeit hätte, hätten wir es sofort unterschrieben.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung ist grundsätzlich gut, jedoch wäre die Gesamtsituation ohne der Pandemie angenehmer, da viele Veranstaltungen dem Covid-19-Virus zum Opfer gefallen sind.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Ja, derzeit haben wir uns mit Almir Dzaferovic verstärkt. Njebosa Karamakovic hat uns verlassen.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Wir wollen uns auf den Außenpositionen verstärken und gegebenfalls einen offensiven Mittelfspieler verpflichten..“

Gibt es verletzte Spieler?

„Marko Simunovic fällt durch eine Krankheit länger aus.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Wir möchten solange wie möglich im Titelkampf mitmischen.“

Wie weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Leider macht die Krankheit vor keinem Halt. Es kann immer passieren, dass sich Spieler infizieren und dadurch nicht am Spielgeschehen teilhaben können. Dieses Problem betrifft alle Mannschaften gleich."

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Greinbach, Rohrbach und als Geheimfavoriten sehe ich den TuS Vorau.“

Bei welchem Verein würdest du gerne einmal deine Schuhe schüren?

„Es ist mein Traum einmal bei den Königlichen mit dem weißen Ballet aufzulaufen. Da die Scouts aus Madrid aber ihre Fühler nicht bis in die Oststeiermark ausgestreckt haben und aufgrund meiner Alterssituation wird dieser Wunsch aber höchstwahrscheinlich unerfüllt bleiben.“

