Auf Tuchfühlung: Hartberg/U. ist dabei im erweiterten Kreis

Details Samstag, 08. Januar 2022 07:33

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle lacht in der Unterliga Ost der TUS Greinbach. Der erste Verfolger mit nur einem Punkt Rückstand ist der SV Rohrbach. Am sechsten Tabellenplatz mit sechs Zählern weniger, rangiert der USV Hartberg/Umgebung. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden.

Der USV Hartberg/Umgebung sondiert in Lauerposition die Lage.

Trainer Patrick Gruber stellt sich den acht Fragen:

Wie ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Aufgrund der leider mehreren schweren Verletzungen war es eine durchwachsene Vorrunde. Das Team hat es aber, der Situation bedingt, bestmöglich gemacht. Wir sind in einer guten Lauerposition, falls jemand Fehler macht.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung ist nach wie vor gut, da die Spieler eine gute Einstellung haben, die Situation angenommen und noch enger zusammengerückt wird!“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Es wird Veränderungen geben, noch ist aber nichts offiziell.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Der Kader ist gut, über Verstärkungen diskutieren wir selbstverständlich immer. Wir werden aber zweifellos eine gute Mannschaft zum Start auf den Rasen haben.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Es gibt seit Herbst zwei Spieler mit einer Kreuzbandverletzung Hier wird einer wieder zurückkehren, bei dem zweiten Spieler wird es leider noch dauern. Der Rest ist aktuell fit.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Ziel ist, einen offensiven, attraktiven Fußball zu spielen. Wir möchten den Zuschauern wie in den letzten Jahren immer einen ansehenlichen Fußball bieten.“

Wie weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Alle unsere Spieler und Verantwortlichen sind auf eine mögliche 2G Regel vorbereitet und wir werden auch alle gesetzten Maßnahmen durchführen um eine reibungslose Rückrunde spielen zu können. Der Rest liegt leider nicht in unserer Hand.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Ich glaube, dass alle vorderen 6 Mannschaften in der Tabelle noch potentielle Chancen haben und sehe daher keinen klaren Favoriten.“

by: Roo

Foto: USV Hartberg/Umgebung/Facebook

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!