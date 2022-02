Löchrige Defensive: Gross Steinbach weiß wo Hebel zum Ansetzen ist

Details Samstag, 05. Februar 2022 13:19

137 Tage lang ruht das runde Leder zumeist im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der Unterliga Ost lacht nach der Herbstrunde, der TUS Greinbach, gefolgt vom SV Schermann Erdbau Rohrbach. An der 3. Position ist der SC Profi Max Burgau zu finden. Auch dahinter herrscht ein dichtes Gedränge. Demnach wird es wohl noch einen heißen Kampf um den Titel bzw. um den möglichen Relegationsplatz geben. Für den USV Gross Steinbach hingegen läuft es ganz und gar nicht wunschgemäß. Mit verbesserungsfähigen 13 Punkten aus 13 Spielen ist man nur am 10. Tabellenplatz antreffbar. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Gross Steinbach-Obmann Georg Voit stellt sich den 10 Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Georg Voit: "Ausbaufähig in jeder Richtung. Aufgrund mehrerer Faktoren, Trainerwechsel, Verletzungen etc. durchlebten wir eine durchwachsene Hinrunde, die sich erst mit einem erneuten Trainerwechsel begann in die richtige Richtung zu bewegen."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Georg Voit: "Ausbaufähig ist auf jeden Fall das Abwehrverhalten der Mannschaft. Wir kriegen auf jeden Fall zu viele Tore."



Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Georg Voit: "Jurica Vruzina hat uns verlassen, Szabo Bence, Patrick Maier aus Nestelbach und Johannes Raggam kommen zu uns."

Ligaportal: Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

Georg Voit: "Mit den vorhin angeführten Veränderungen haben wir wieder einen ausgeglichenen Kader zur Verfügung."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Georg Voit: "Mit Martin Kleinhappl ein Spieler der leider mit dem Riss der Achillessehne noch länger ausfallen wird. Ansonsten sollte alles fit sein."

Beim USV Gross Steinbach soll sich im Frühjahr wieder öfters die Gelegenheit zum Feiern ergeben.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Georg Voit: "Trainingsstart war der 24. Jänner."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Georg Voit: "So schnell als möglich einen gesicherten Platz im Mittelfeld zu erreichen."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Georg Voit: "Bei uns erfüllen alle die 2G Regeln."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Georg Voit: "Greinbach und Rohrbach waren die stärksten Mannschaften im Herbst und werden es sich wohl unter einander ausmachen."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Georg Voit: "Mit unserem neuen Trainer sind wir bestens versorgt, bei Erling Haaland würden wir aber nicht nein sagen."

Bild: USV Gross Steinbach

© Robert Tafeit