Favoritenschreck: Burgau schlüpft in Rolle des "Züngleins an der Waage"

Details Mittwoch, 09. Februar 2022 03:58

137 Tage lang ruht das runde Leder zumeist im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der Unterliga Ost lacht nach der Herbstrunde, der TUS Greinbach, gefolgt vom SV Schermann Erdbau Rohrbach. An der 3. Position ist der SC Profi Max Burgau zu finden. Auch dahinter herrscht ein dichtes Gedränge. Demnach wird es wohl noch einen heißen Kampf um den Titel bzw. um den möglichen Relegationsplatz geben. Auch für den Vierten, Fünften und Sechsten, dem TUS Spitzer Engineering Vorau, dem USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen und dem USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, ist die Chance noch am Leben, sich ganz vorne in der Tabelle einzubauen. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Das Burgauer Duo, Spielertrainer Benjamin Posch und Kapitän Lukas Kummer, stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Posch/Kummer: "Der Herbst-Durchgang ist durchwegs positiv zu beurteilen. Die Mannschaft hat sich vor Meisterschaftsstart ein Ziel gesetzt und dieses auch erreicht."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Posch/Kummer: "Die Stärke unseres Teams ist es sicher, dass wir uns auf jeden Gegner optimal einstellen und jedes Spiel bis zum Schluss spannend halten. Die körperliche Verfassung ist zurzeit sicherlich keine Stärke unserer Mannschaft, jetzt gilt es diese Schwäche in der Vorbereitung zu beseitigen."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Posch/Kummer: "Auf dem Transfermarkt hat sich einiges getan, wir mussten zwei Abgänge hinnehmen und dürfen drei Neuzugänge begrüßen.

Unser Tormann Adnan Adilovic verließ uns in Richtung Oberliga Mitte, Hirt Dominik wechselte nach Bad Waltersdorf, an dieser Stelle ein große Dankeschön an euch zwei! Begrüßen dürfen wir Sebastian Schalk (Neudau), Jakob Ifkowitsch (Deutsch Kaltenbrunn) und Janik Laschet (Bad Waltersdorf)."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Posch/Kummer: "Da das Transferfenster bereits geschlossen ist und wir unsere Abgänge kompensieren konnten, sind wir zufrieden."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Posch/Kummer: "Paugger Maximilian wird uns noch für die restliche Saison fehlen, Pascal Weinzettel sollte bis zum Saisonstart wieder fit sein. Ansonsten gibt es keine verletzten Spieler."

Mit nur 5 Punkten Rückstand auf den Ersten Greinbach, ist der SC Burgau nach der Hinrunde am starken dritten Platz zu finden.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Posch/Kummer: "Trainingsstart war am 17 Jänner, aufgrund der Corona Situation mussten wir zwei Wochen pausieren. Seit 31. Jänner sind wir jetzt wieder voll im Training."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Posch/Kummer: "Auf jeden Fall unsere Position zu halten und auf jeden Fall den beiden Favoriten das Leben schwer machen."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Posch/Kummer: "Alle unsere Spieler erfüllen die 2G-Regelung."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Posch/Kummer: "Greinbach ist aufgrund der Leistung im Herbstdurchgang der klare Favorit. Chancen dürfen sich aber sicherlich alle bis zum Sechsten Platz ausrechnen."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Posch/Kummer: "Das Losglück war sicherlich auf unserer Seite und wenn man es jetzt nicht schafft, hat man es sich schlichtweg nicht verdient. Ich bin aber guter Dinge, dass unsere Jungs das packen."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Posch/Kummer: "Sascha Mölders würde von seiner Statur her sehr gut zu unserem jetzigen Stürmer-Duo passen. Natürlich würden wir auch jeden anderen Star bei begrüßen und mit offenen Armen empfangen, aber wir sind keine Mannschaft von Einzelspielern, sondern ein starkes Kollektiv, wo ein jeder für den anderen kämpft."

Bild: SC Burgau

© Robert Tafeit