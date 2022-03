Starker Start: Nachzügler Strallegg macht Punkte gegen Birkfeld gut

Details Samstag, 19. März 2022 02:08

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von UFC Bäckerei Felber Strallegg und RB Felber Schokoladen Birkfeld, die mit 2:1 endete. Die Experten wiesen Union Birkfeld vor dem Match gegen UFC Strallegg die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im Hinspiel hatte Birkfeld die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Zwei Treffer innerhalb einer Minute

Besserer Start von Strallegg. Nach 20 Minuten kamen die personell stark dezimierten Birkfelder besser ins Spiel und hatte etwas mehr vom Spiel. In dieser Phase gelang Strallegg durch einem abgefälschten Schuss nach einem Corner der Führungstreffer durch Christoph Baumegger und Birkfeld gelang postwendend durch einen gelungenen Konter der Ausgleich. Der Ausgleichstorschütze war Lukas Wurm in der 36. Minute. Mit dem Unentschieden ging es ab iin die Halbzeitpause.

Florian Fuchs ballert Strallegg zu drei Punkten

In der zweiten Halbzeit war das Spiel sehr zerfahren und beiden Mannschaften gelangen wenig zusammenhängende Aktionen. Der Siegtreffer der Strallegger gelang wieder nach einer Standardsituation. Nach einem Abpraller im 16er konnte der Strallegger mit einem schönen Volleyschuss den Ball im Tor unterbringen. Das alles passierte in der 72. Minute durch Florian Fuchs. So gewann Strallegg das Spiel etwas glücklich, da aufgrund der 2. Halbzeit das Spiel eigentlich keinen Sieger verdient hätte.

RB Felber Schokoladen Birkfeld findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Der Gast verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Die Lage von Union Birkfeld bleibt angespannt. Gegen UFC Bäckerei Felber Strallegg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Samstag tritt UFC Strallegg bei TuS Spitzer Engineering Vorau an, während Birkfeld einen Tag zuvor USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen empfängt.

Stimme zum Spiel:

Christian Deutschmann, Trainer Birkfeld;

"Im Großen und Ganzen wäre eine Punkteteilung gerecht gewesen. Aber Strallegg hatte dann doch knapp aber etwas glücklich die Nase vorne."

Startaufstellungen:

Strallegg: Anton Gissing, Jaka Kuhar, Lukas Königshofer, Mag. phil. Gregor Weissensteiner (K), Christoph Baumegger, David Friesenbichler, Stefan Klaftenegger, Benjamin Tauchhammer, Filip Borak, Mak Karabegovic, Boban Vasov

Birkfeld: Patrick Königshofer - Gerald Weber, Lukas Elmleitner, Elias Heschl - Lukas Wurm (K), Luca Domaingo, Nicolas Hutter - Markus Grünanger, Michael Windhaber, Stefan Brandtner, Vito Lapic



SR: Anton Strablegg

Unterliga Ost: UFC Bäckerei Felber Strallegg – RB Felber Schokoladen Birkfeld, 2:1 (1:1)

72 Florian Fuchs 2:1

36 Lukas Wurm 1:1

35 Christoph Baumegger 1:0