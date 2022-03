Titelaspirant punktet voll: Rohrbach mit dem Dreier in Sonnhofen

Details Samstag, 19. März 2022 21:53

Mit 0:2 verlor der USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen am vergangenen Samstag zu Hause gegen den SV Schermann Erdbau Rohrbach. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Rohrbach wurde der Favoritenrolle gerecht. USC Sonnhofen hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 4:3-Erfolg gefeiert.

Rohrbach hat die Nase knapp vorne

Beide Mannschaften müssen Stammspieler verletzungsbedingt vorgeben. Es kommt von Beginn weg zu einer ausgeglichenen, hart umkämpften Begegnung. In der 26. Minute gelingt es den Rohrbachern mit 0:1 vorzulegen. Peter Schermann gelangt auf Höhe des Elfmeters zum Abschluss. Er lässt sich diese Gelegenheit nicht nehmen. Was die Angelegenheit für die Pfleger-Schützlinge nicht wirklich einfacher werden lässt. Rohrbach versteht es geschlossen aufzutreten, zumeist kann die konsequent agierende Hintermannschaft klärend eingreifen. Demnach geht es dann auch mit dem 0:1-Zwischenstand in die Halbzeitpause.

Die Sonnhofen-Bemühungen bleiben unbelohnt

An der Spielcharakteristik sollte sich dann im zweiten Durchgang nichts Gravierendes ändern. Sonnhofen versteht es zwar entgegenzuhalten, aber die technisch feinere Klinge führen die Rohrbacher, die das dann auch in Zählbares ummünzen können. 68. Minute. Philip Tauss nützt die Gunst der Stunde: neuer Spielstand: 0:2. Damit war der Drops für den Gastgeber gelutscht. Denn ein Zweitore-Rückstand war an diesem Nachmittag doch des Guten etwas zuviel. So kommt es letztlich auch, dass es beim 0:2-Spielendstand bleiben sollte.

Bei USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (41). Durch diese Niederlage fallen die Gastgeber in der Tabelle auf Platz fünf zurück. USC Sonnhofen verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Sonnhofen in dieser Zeit nur einmal gewann.

Rohrbach mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Bei SV Schermann Erdbau Rohrbach greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 17 Gegentoren stellt SV Rohrbach die beste Defensive der Unterliga Ost. Die Saison von Rohrbach verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Zwölf Spiele ist es her, dass SV Schermann Erdbau Rohrbach zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nächster Prüfstein für USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen ist RB Felber Schokoladen Birkfeld (Freitag, 15:00 Uhr). SV Rohrbach misst sich am selben Tag mit USV Pöllauberg (19:00 Uhr).

Michael Halwachs, Sektionsleiter Rohrbach:

"Summa summarum betrachtet geht der Auswärtssieg schon in Ordnung. Unser Ziel ist es ganz oben zu stehen, da nehmen wir die drei Auftaktspunkte gerne mit."

Startformationen:

Sonnhofen: Lukas Schweighofer - Goran Ivanovic, Richard Deibel, Niklas Kratzer, Maximilian Wiesenhofer - Daniel Bauernhofer (K), Florian Kernbichler, Rene Unterweger, Michael Seemann, Benjamin Schweighofer - Darijo Dragosavac

Rohrbach/L.: Raphael Siedl (K), Mario Guberac, Florian Wukits, Mag. Peter Schermann, Marcel Storer, Fabian Peinthor, Kevin Zsifkovits, Nico Resch, Roland Lechner, Philip Tauss, Enes Rujović

SR: Gottfried Greistorfer

© Robert Tafeit

Unterliga Ost: USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen – SV Schermann Erdbau Rohrbach, 0:2 (0:1)