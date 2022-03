Nicht aufzuhalten: Greinbach brettert auch über Gross Steinbach drüber

Details Samstag, 26. März 2022 07:00

Gross Steinbach und Greinbach lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass Gr. Steinbach eine Niederlage kassierte. Das Hinspiel war mit einer herben 0:6-Abreibung aus Sicht des Heimteams zu Ende gegangen.

Die Hausherren können noch Paroli bieten

Oliver Mogg brachte Union Gross Steinbach in der 39. Minute ins Hintertreffen. Die passende Antwort hatte Georg Voit parat, als er in der 43. Minute zum Ausgleich traf. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Bis zu den ersten Treffern war schon einiges los. Bei etwas Nachdruck von. Seiten der Greinbacher, hätte der Zwischenstand ein anderes Aussehen gehabt. Aber letztlich war das 1:1-Unentschieden dann schon leistungsgerecht

Greibach zündet jetzt den Turbo

Manuel Lechner stellte die Weichen für Tus Greinbach auf Sieg, als er in Minute 49 mit dem 2:1 zur Stelle war. Mogg schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (60.). Patrick Maier witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für Gross Steinbach ein (83.). Am Ende verbuchte Greinbach gegen Gr. Steinbach die maximale Punkteausbeute. Damit bleibt Greinbach auch dort stehen wo man steht, auf der Tabellenspitze der Unterliga Ost,

In der Startphase der Rückrunde rangierte Union Gross Steinbach im unteren Mittelfeld. Nun musste sich Gross Steinbach schon 9-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und ein Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nach einer tollen Saison steht Tus Greinbach, kurz vor deren Abschluss, mit 36 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Mit beeindruckenden 49 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der Unterliga Ost. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Greinbach zu besiegen.

Gr. Steinbach wird am kommenden Freitag von USC Rogner Bad Blumau empfangen. Tus Greinbach gibt am Sonntag seine Visitenkarte bei SV Schermann Erdbau Rohrbach ab.

Stimme zum Spiel:

Martin Korherr, Trainer Greinbach:

"Vor allem im ersten Abschnitt hat uns der spielstarke Gegner alles abverlangt. Spielentscheidend war der Treffer nach einer gespielten Stunde zum 1:3. Letztendenlich waren wir alle froh darüber, dass es mit dem Auswärtssieg geklappt hat."

Startformationen:

Gross Steinbach: Attila Soos - Alexander Josef Grabmayer, Zoltan Toth, Philipp Welser, Jürgen Wilfling - Jonas Pascal Maier-Sampt, Bence Szabó, Georg Voit (K), Daniel Grabenhofer, Patrick Maier - Leo Kovacic

Greinbach: Marco Cividino - Maximilian Zisser, David Binter, Andreas Gruber, Manuel Lechner - Christoph Paar, Gerald Gleichweit, Florian Fuchs, David Korherr, Julian Konrad - Oliver Mogg (K)

Waldstadion, 95 Zuseher, SR: Klaus Temmel

© Robert Tafeit

Unterliga Ost: Union Gross Steinbach – Tus Greinbach, 2:3 (1:1)

83 Patrick Maier 2:3

60 Oliver Mogg 1:3

49 Manuel Lechner 1:2

43 Georg Voit 1:1

39 Oliver Mogg 0:1